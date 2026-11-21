В Финском заливе подверглось нападению российское судно
В субботу, 21 ноября, в Финском заливе беспилотники атаковали российское грузовое судно "Спарта II", которое после удара загорелось и получило повреждения. По данным финских пограничников, атаку могли осуществить украинские дроны, а пожар на борту создал угрозу взрывов и даже затопления корабля.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Yle.
Что известно об атаке на российское судно "Спарта II"
Командующий пограничной службой Финляндии Илья Ильин сообщил, что контейнеровоз подвергся удару в российских территориальных водах.
После атаки судно потеряло управление и дрейфовало в сторону финских территориальных вод.
По словам Ильина, спасатели пока не смогли полностью справиться с огнем. Ситуацию осложняет отсутствие достоверной информации о грузе.
"Дело в том, что пожар еще не взяли под контроль, поэтому возможно, что взрывы там все еще будут происходить. Если пожар будет продолжаться бесконтрольно в течение длительного времени, корабль может даже затонуть", — заявил командующий.
Финская пограничная служба присоединилась к морской спасательной операции. Приоритетом остается безопасность экипажа и предотвращение возможного загрязнения окружающей среды.
Что перевозило российское судно
По информации финских пограничников, "Спарта II" находится под международными санкциями и связана с Министерством обороны России.
"Это контейнеровоз, который, как известно, имеет связи с российскими вооруженными силами. Возможно, на борту есть военная техника, но пока это нельзя подтвердить", — объяснил Ильин.
Из-за инцидента финские военные временно ввели ограничения для авиации и морского транспорта в восточной части Финского залива.
Хельсинки также уведомил союзников о ситуации. В то же время Министерство обороны Финляндии официально не установило, кто именно осуществил атаку.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что в ночь на 17 ноября Силы обороны Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. После удара на территории предприятия прогремели взрывы и вспыхнул пожар.
Также Новини.LIVE писал, что 16 ноября украинские военные поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Под удар попали три установки первичной переработки нефти и комплекс по производству автомобильного бензина.