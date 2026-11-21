Российское судно «Спарта II», подвергшееся нападению. Фото: российские СМИ

В субботу, 21 ноября, в Финском заливе беспилотники атаковали российское грузовое судно "Спарта II", которое после удара загорелось и получило повреждения. По данным финских пограничников, атаку могли осуществить украинские дроны, а пожар на борту создал угрозу взрывов и даже затопления корабля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Yle.

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Российское судно "Спарта II". Фото: Пограничная охрана Финляндии

Что известно об атаке на российское судно "Спарта II"

Командующий пограничной службой Финляндии Илья Ильин сообщил, что контейнеровоз подвергся удару в российских территориальных водах.

После атаки судно потеряло управление и дрейфовало в сторону финских территориальных вод.

По словам Ильина, спасатели пока не смогли полностью справиться с огнем. Ситуацию осложняет отсутствие достоверной информации о грузе.

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"Дело в том, что пожар еще не взяли под контроль, поэтому возможно, что взрывы там все еще будут происходить. Если пожар будет продолжаться бесконтрольно в течение длительного времени, корабль может даже затонуть", — заявил командующий.

Финская пограничная служба присоединилась к морской спасательной операции. Приоритетом остается безопасность экипажа и предотвращение возможного загрязнения окружающей среды.

Координаты "Спарты II". Фото: скриншот

Что перевозило российское судно

По информации финских пограничников, "Спарта II" находится под международными санкциями и связана с Министерством обороны России.

"Это контейнеровоз, который, как известно, имеет связи с российскими вооруженными силами. Возможно, на борту есть военная техника, но пока это нельзя подтвердить", — объяснил Ильин.

Из-за инцидента финские военные временно ввели ограничения для авиации и морского транспорта в восточной части Финского залива.

Хельсинки также уведомил союзников о ситуации. В то же время Министерство обороны Финляндии официально не установило, кто именно осуществил атаку.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что в ночь на 17 ноября Силы обороны Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. После удара на территории предприятия прогремели взрывы и вспыхнул пожар.

Также Новини.LIVE писал, что 16 ноября украинские военные поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Под удар попали три установки первичной переработки нефти и комплекс по производству автомобильного бензина.