Російське судно Спарта II, яке було атаковане. Фото: росЗМІ

У суботу, 21 листопада, у Фінській затоці безпілотники атакували російське вантажне судно "Спарта ІІ", яке після удару загорілося та зазнало пошкоджень. За даними фінських прикордонників, атаку могли здійснити українські дрони, а пожежа на борту створила загрозу вибухів і навіть затоплення корабля.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Yle.

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Російське судно "Спарта II". Фото: Прикордонна охорона Фінляндії

Що відомо про атаку на російське судно "Спарта ІІ"

Командувач прикордонної служби Фінляндії Ілля Ільїн повідомив, що контейнеровоз зазнав удару в російських територіальних водах.

Після атаки судно втратило керування та дрейфувало до фінських територіальних вод.

За словами Ільїна, рятувальники поки не змогли повністю приборкати вогонь. Ситуацію ускладнює відсутність достовірної інформації про вантаж.

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"Річ у тім, що пожежу ще не взяли під контроль, тому можливо, що вибухи там все ще відбуватимуться. Якщо пожежа триватиме неконтрольовано протягом тривалого часу, корабель може навіть затонути", — заявив командувач.

Фінська прикордонна служба долучилася до морської рятувальної операції. Пріоритетом залишається безпека екіпажу та запобігання можливому забрудненню довкілля.

Координати "Спарти II". Фото: скриншот

Що перевозило російське судно

За інформацією фінських прикордонників, "Спарта ІІ" перебуває під міжнародними санкціями та пов'язана з Міністерством оборони Росії.

"Це контейнеровоз, який, як відомо, має зв'язки з російськими збройними силами. Можливо, на борту є військова техніка, але наразі це не можна підтвердити", — пояснив Ільїн.

Через інцидент фінські військові тимчасово запровадили обмеження для авіації та морського транспорту у східній частині Фінської затоки.

Гельсінкі також повідомив союзників про ситуацію. Водночас Міністерство оборони Фінляндії офіційно не встановило, хто саме здійснив атаку.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що в ніч проти 17 листопада Сили оборони України атакували нафтопереробний завод "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані. Після удару на території підприємства пролунали вибухи та спалахнула пожежа.

Також Новини.LIVE писав, що 16 листопада українські військові уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Під удар потрапили три установки первинної переробки нафти та комплекс із виробництва автомобільного бензину.