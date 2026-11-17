Горить один з об'єктів РФ. Ілюстративне фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони України уразили один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Атака відбулася в ніч проти 17 листопада на території Башкортостану. Після влучання на підприємстві пролунали вибухи та спалахнула пожежа.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ.

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Удар по заводу РФ в Башкортостані

У ніч проти 17 листопада підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Газпром нафтохім Салават", розташований у Башкортостані за півтори тисячі кілометрів від кордону. Після влучання на території заводу сталися вибухи та виникла пожежа.

У Генштабі зазначили, що "Салават" є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Підприємство здатне переробляти близько 10 млн тонн нафти на рік.

Тут виробляють бензин, дизельне й авіаційне пальне, мастильні матеріали та іншу продукцію, яка використовується для забезпечення російської економіки та військової сфери.

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У Генштабі наголосили, що пожежа на підприємстві означає менше пального для російських танків, вантажівок і літаків, які воюють проти України, а також менше коштів для продовження війни.

"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів для примушення РФ до припинення збройної агресії проти України", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що СБУ спільно із Силами оборони України провела спецоперацію з ураження Кримського мосту, внаслідок якої знищено одну з металевих арок та автомобільний проліт. Операція тривала близько місяця й складалася із семи етапів, а на завершальному етапі українські сили застосували ракети-дрони "Паляниця". Також попередньо пошкоджено залізничну частину мосту, а сама операція стала четвертим ураженням споруди за участю СБУ.

Новини.LIVE писали, що 17 листопада 2026 року Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження автомобільної та залізничної частин Кримського мосту в межах української спецоперації. За його словами, операцію СБУ спільно з Генштабом ЗСУ готували кілька тижнів, а для ударів використали українські безпілотники та ракети. Зеленський наголосив, що Україна й надалі відповідатиме на російські атаки проти української інфраструктури.