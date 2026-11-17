Горит один из объектов РФ. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Силы обороны Украины нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Атака произошла в ночь на 17 ноября на территории Башкортостана. После попадания на предприятии раздались взрывы и вспыхнул пожар.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.

Реклама

Удар по заводу РФ в Башкортостане

В ночь на 17 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Газпром нефтехим Салават", расположенному в Башкортостане в полутора тысячах километров от границы. После попадания на территории завода произошли взрывы и возник пожар.

В Генштабе отметили , что "Салават" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Предприятие способно перерабатывать около 10 млн тонн нефти в год.

Здесь производят бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется для обеспечения российской экономики и военной сферы.

Читайте также:

В Генштабе подчеркнули, что пожар на предприятии означает меньше топлива для российских танков, грузовиков и самолетов, воюющих против Украины, а также меньше средств для продолжения войны.

"Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьёй 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры для принуждения РФ к прекращению вооружённой агрессии против Украины", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что СБУ совместно с Силами обороны Украины провела спецоперацию по поражению Крымского моста, в результате которой была уничтожена одна из металлических арок и автомобильный пролет. Операция длилась около месяца и состояла из семи этапов, а на завершающем этапе украинские силы применили ракеты-дроны "Паляниця". Также предварительно повреждена железнодорожная часть моста, а сама операция стала четвертым поражением сооружения с участием СБУ.

Новини.LIVE писали, что 17 ноября 2026 года президент Владимир Зеленский подтвердил нанесение ударов по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста в рамках украинской спецоперации. По его словам, операцию СБУ совместно с Генштабом ВСУ готовили несколько недель, а для нанесения ударов использовали украинские беспилотники и ракеты. Зеленский подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет отвечать на российские атаки против украинской инфраструктуры.