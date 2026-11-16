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Головна Новини дня Мінус пальне для фронту й Криму: ЗСУ атакували Ільський НПЗ

Мінус пальне для фронту й Криму: ЗСУ атакували Ільський НПЗ

Ua ru
16 листопада 2026 14:34
ЗСУ атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї росЗМі
Пожежа в Росії. Фото ілюстративне: росЗМі

Сили оборони України уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Удар припав по самому серцевинному процесу заводу. Крім того, уражено комплекс виробництва автомобільних бензинів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Ільський НПЗ під ударом ЗСУ

"Листопад для російської нафтопереробки перетворюється на справжній "НПЗ-пад". Саратов, Кіріші, Омськ, Волгоград, Нижньокамськ — і ось у ніч на 16 листопада черга дійшла до Краснодарського краю. Підрозділи Сил оборони України уразили Ільський нафтопереробний завод", — йдеться у повідомленні.

Атака була спрямована на ключові виробничі потужності підприємства. Пошкоджень зазнали установки первинної атмосферної перегонки нафти АТ-4, АТ-5 та АТ-6, які забезпечують початковий етап її переробки на пальне.

Також під удар потрапив комплекс із виробництва автомобільного бензину. Розмір завданих збитків наразі встановлюють.

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Ільський НПЗ належить до найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Його виробничі потужності дають змогу щороку переробляти близько 6,6 млн тонн нафти. Зокрема, продукція заводу використовується для забезпечення потреб армії РФ. 

Завдяки розташуванню на півдні Росії підприємство має стратегічне значення для забезпечення військ. Зокрема, паливо звідси можна швидко доставляти російським підрозділам на фронті та в окупованому Криму. Виведення з ладу установок первинної переробки нафти й комплексу з виробництва бензину скорочує можливості постачання пального для російської військової техніки, а також потенційні надходження від продажу нафтопродуктів до бюджету РФ.

"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу ворога та примушення РФ до припинення збройної агресії проти України", — додали в Генштабі ЗСУ.

Як писали Новини.LIVE, українські військові завдали ударів по нафтобазі в Ростовській області та командних пунктах російських сил. Ураження паливних запасів безпосередньо впливає на забезпечення окупаційної армії.

Крім того, нещодавно українські захисники атакували три підприємства російського військово-промислового комплексу. Два об’єкти розташовані в Нижньокамську, що в Татарстані.

війна ЗСУ НПЗ Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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