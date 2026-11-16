Пожар в России. Иллюстративное фото: российские СМИ

Силы обороны Украины нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае. Удар пришелся по самому сердцу производственного процесса завода. Кроме того, был поражен комплекс по производству автомобильных бензинов.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Ильский НПЗ под ударом ВСУ

"Ноябрь для российской нефтепереработки превращается в настоящий "НПЗ-пад". Саратов, Кириши, Омск, Волгоград, Нижнекамск — и вот в ночь на 16 ноября очередь дошла до Краснодарского края. Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу", — говорится в сообщении.

Атака была направлена на ключевые производственные мощности предприятия. Повреждения получили установки первичной атмосферной перегонки нефти АТ-4, АТ-5 и АТ-6, которые обеспечивают начальный этап её переработки в топливо.

Также под удар попал комплекс по производству автомобильного бензина. Размер нанесенного ущерба в настоящее время устанавливается.

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Ильский НПЗ входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Его производственные мощности позволяют ежегодно перерабатывать около 6,6 млн тонн нефти. В частности, продукция завода используется для обеспечения нужд армии РФ.

Благодаря расположению на юге России предприятие имеет стратегическое значение для обеспечения войск. В частности, топливо отсюда можно быстро доставлять российским подразделениям на фронте и в оккупированном Крыму. Вывод из строя установок первичной переработки нефти и комплекса по производству бензина сокращает возможности поставок топлива для российской военной техники, а также потенциальные поступления от продажи нефтепродуктов в бюджет РФ.

"Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала врага и принуждение РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", — добавили в Генштабе ВСУ.

Как писали Новини.LIVE, украинские военные нанесли удары по нефтебазе в Ростовской области и командным пунктам российских сил. Поражение топливных запасов напрямую влияет на обеспечение оккупационной армии.

Кроме того, недавно украинские защитники атаковали три предприятия российского военно-промышленного комплекса. Два объекта расположены в Нижнекамске, что в Татарстане.