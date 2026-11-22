Ракетний корвет "Меркурій". Фото: Naval News

У Лівії сталася детонація на борту російського корвета "Меркурій" проєкту 20380 класу "Стерегущий". Інцидент стався 21 листопада в порту Бенгазі.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

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Росія втратила ракетний корвет "Меркурій"

На опублікованих кадрах зафіксували спроби перехоплення та знищення невідомого повітряного об’єкта над містом.

Пожежа на борту корвета "Меркурій". Фото: моніторингові канали

За інформацією моніторингових каналів, корвет повністю знищено після удару дронів. Повідомляється, що він затонув у порту.

Знищений корвет "Меркурій". Фото: t.me/StrategicaviationT

Корвет використовували для захисту російських морських перевезень. Зокрема, він супроводжував транспортні судна з військовими вантажами до Лівії та інших африканських держав, де Росія підтримує діяльність свого Африканського корпусу.

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Ураження корвета "Меркурій". Фото: t.me/StrategicaviationT

Влада Східної Лівії підтвердила факт вибуху на борту російського судна. Корабель прямував до Росії, однак зробив зупинку в Бенгазі, щоб поповнити запаси пального та провізії відповідно до домовленостей про морську співпрацю між країнами.

Лівійська влада доручила правоохоронним і військовим органам розслідувати інцидент у взаємодії з російською стороною.

Reuters з посиланням на два медичні джерела пише, що внаслідок вибуху загиблих немає, але є постраждалі, кількість та громадянство яких наразі невідомі.

Як писали Новини.LIVE, 21 листопада у Фінській затоці безпілотники атакували російське вантажне судно "Спарта II". Внаслідок удару на борту спалахнула пожежа, а саме судно отримало пошкодження.

Крім того, нещодавно українські військові завдали ударів по нафтобазі в Ростовській області та ворожих пунктах управління. Ураження запасів пального безпосередньо впливає на логістичні можливості російської армії.