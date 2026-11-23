Торговое судно в морском порту Бенгази. Фото: Reuters

Правительство Ливии, расположенное в Триполи, выступило против проведения военных операций Россией и Украиной на территории страны. Оно осудило затопление российских судов в порту Бенгази и назвало эти действия равносильными объявлению войны стране.

Об этом говорится в официальном заявлении ливийского правительства, передает Новини.LIVE.

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Ливия осудила украинскую атаку на порт Бенгази

Член Президентского совета Ливии Муса Аль-Кони возложил на Украину ответственность за инцидент и заявил, что страна будет добиваться международной реакции, в частности через ООН:

"Мы немедленно начнем принимать все необходимые правовые и дипломатические меры – как на региональном, так и на международном уровне – чтобы привлечь к ответственности тех, кто нарушил суверенитет Ливии и угрожает миру и безопасности. Это включает передачу дела в Международный Суд ООН, Совета Безопасности ООН и других соответствующих организаций средствами".

Отдельно ливийские власти предупредили, что не позволят иностранным вооруженным силам использовать местные порты или гражданскую инфраструктуру для проведения операций.

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В то же время политическая ситуация в Ливии остается сложной: страна фактически разделена между двумя центрами власти. Западную часть контролирует правительство национального единства со столицей в Триполи, которое признает ООН и поддерживают западные государства. Восточные регионы находятся под контролем фельдмаршала Халифы Хафтара, сотрудничающего с Россией.

Как сообщали Новини.LIVE, СБУ совместно с Силами обороны Украины провели операцию у побережья Ливии, в ходе которой морские беспилотники уничтожили российский корвет "Меркурий" и боевой вертолёт Ка-27. Также украинские военные поразили сухогруз MV ANGARA.

Мы также сообщали, что корвет "Меркурий" относится к проекту 20380, который Россия разрабатывает и реализует после распада СССР. Он входил в состав Черноморского флота, однако базировался в Балтийском море и сопровождал суда с вооружением.