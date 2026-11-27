Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украина не намерена распространять войну, развязанную Россией, на территорию Ливии или какого-либо другого государства. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры со своим ливийским коллегой Тагером Салемом Аль-Бауром. Стороны обсудили последние события у побережья Ливии и в порту Бенгази.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

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Позиция Украины в отношении Ливии

По словам Андрея Сибиги, Украина полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ливии, а также усилия, направленные на воссоединение страны. Министр объяснил собеседнику, что действия Украины направлены исключительно против российских военных объектов, которые РФ непосредственно использует в войне. Глава украинского МИД также выразил сожаление по поводу непреднамеренных последствий и передал соболезнования ливийскому народу.

"Мы не намерены распространять войну России против Украины на Ливию или любую другую страну", — подчеркнул Андрей Сибига.

Отношения Украины и Ливии

В ходе переговоров министр напомнил о многолетнем сотрудничестве между странами. В частности, украинские медики оказывали помощь ливийцам в самые сложные периоды истории их государства. Он также подчеркнул роль Украины в обеспечении продовольственной безопасности Ливии. Украина поставляет в страну зерно и другие продукты питания и заинтересована в расширении сотрудничества в сфере здравоохранения, экономики, торговли и политики.

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"Украину и Ливию связывают давние дружеские узы. Мы уважаем ливийский народ и готовы углублять двусторонние отношения", — отметил Андрей Сибига.

По итогам переговоров Андрей Сибига поблагодарил ливийского коллегу за открытый диалог и заверил в готовности поддерживать дальнейшую связь.

Ранее в ливийском порту Бенгази затонул российский корвет "Меркурий". Бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко рассказал о назначении российского корабля. По его словам, корвет входил в состав Черноморского флота РФ и сопровождал суда, перевозившие вооружение. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что операция у побережья Ливии была проведена СБУ совместно с Силами обороны Украины. Помимо потопления корвета, украинским военным удалось поразить российский сухогруз MV ANGARA, который оккупанты использовали для перевозки оружия.

После этого член Президентского совета Ливии Муса Аль-Кони осудил действия Украины и приравнял их к объявлению войны его стране. Он заявил о намерении обратиться в ООН и добиваться привлечения виновных к ответственности за нарушение суверенитета Ливии.

Однако министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро поддержал Украину после поражения российских кораблей у берегов Ливии. Он напомнил, что украинцы ежедневно страдают от атак россиян и защищаются от агрессии. Глава французской дипломатии также призвал Владимира Путина отказаться от имперских амбиций.