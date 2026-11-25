Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Фото: Reuters

Французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро висловився про дії України та закликав Москву змінити підхід до переговорів. Зокрема він прокоментував і удари по двох російських кораблях біля узбережжя Лівії, відповідальність за які взяв на себе президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє BFMTV, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Що Барро сказав про атаки на російські судна

Барро зазначив, що українці щодня зазнають російських ракетних і дронових атак, зокрема спрямованих проти цивільного населення.

"Українці захищаються. Їх бомбардують російські безпілотники та ракетні удари, зокрема серед білого дня, зокрема по цивільному населенню. Давайте поставимо себе на їхнє місце. Що б ми зробили, якби нас щоночі та щодня бомбардував загарбник? Ми б захищалися", — заявив французький міністр.

Барро звинуватив Путіна в спробах розколоти Європу

Глава французької дипломатії також заявив, що російський президент Володимир Путін намагається послабити єдність європейських країн. За словами Барро, тиск на Європу триває від початку повномасштабного вторгнення.

Читайте також:

"Минуло майже п’ять років відтоді, як Володимир Путін почав бомбардувати Україну, але крім того, він постійно атакує та переслідує європейців, щоб спробувати послабити нашу єдність", — пояснив він.

Барро також спростував твердження про те, що європейські країни не беруть участі в переговорах щодо врегулювання війни. Він наголосив, що Європа залучена до цього процесу та веде обговорення навіть із російською стороною. За його словами, Китай, Індія та інші країни світу закликають Москву до діалогу з європейцями.

Французький міністр закликав Путіна відмовитися від своїх "колоніальних та імперіалістичних ілюзій", наголосивши, що Європа не погодиться з такими амбіціями.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Франція закликала Росію скористатися пропозицією України щодо зниження напруженості війни. Постпред Парижа при ООН Жером Бонафон наголосив на необхідності припинити удари по енергетичних об'єктах і цивільних суднах у Чорному морі, а також долучитися до переговорів за участю України та США.

Також стало відомо, що українські військові провели операцію поблизу узбережжя Лівії, під час якої російський корвет "Меркурій" затонув разом із бойовим вертольотом Ка-27. Крім того, українські морські дрони уразили суховантаж MV ANGARA, який перевозив озброєння. За словами Володимира Зеленського, для виконання завдань використали сім безпілотників, а всі визначені цілі було досягнуто.

Влада Лівії засудила затоплення російських суден у порту Бенгазі та прирівняла такі дії до оголошення війни країні. Представник Президентської ради Муса Аль-Коні заявив про намір домагатися міжнародної реакції та звертатися до ООН, щоб притягнути винних до відповідальності за порушення суверенітету Лівії.