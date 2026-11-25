Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Фото: Reuters

Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро высказался о действиях Украины и призвал Москву изменить подход к переговорам. В частности, он прокомментировал удары по двум российским кораблям у побережья Ливии, ответственность за которые взял на себя президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает BFMTV, передает Новини.LIVE.

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Что Барро сказал об атаках на российские суда

Барро отметил, что украинцы ежедневно подвергаются российским ракетным и дронным атакам, в частности направленным против гражданского населения.

"Украинцы защищаются. Их бомбардируют российские беспилотники и ракетные удары, в том числе среди бела дня, в том числе по гражданскому населению. Давайте поставим себя на их место. Что бы мы сделали, если бы нас каждую ночь и каждый день бомбардировал захватчик? Мы бы защищались", — заявил французский министр.

Барро обвинил Путина в попытках расколоть Европу

Глава французской дипломатии также заявил, что российский президент Владимир Путин пытается ослабить единство европейских стран. По словам Барро, давление на Европу продолжается с начала полномасштабного вторжения.

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"Прошло почти пять лет с тех пор, как Владимир Путин начал бомбардировать Украину, но помимо этого он постоянно атакует и преследует европейцев, пытаясь ослабить наше единство", — пояснил он.

Барро также опроверг утверждение о том, что европейские страны не участвуют в переговорах по урегулированию войны. Он подчеркнул, что Европа вовлечена в этот процесс и ведет переговоры даже с российской стороной. По его словам, Китай, Индия и другие страны мира призывают Москву к диалогу с европейцами.

Французский министр призвал Путина отказаться от своих "колониальных и империалистических иллюзий", подчеркнув, что Европа не согласится с такими амбициями.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Франция призвала Россию воспользоваться предложением Украины по снижению напряженности в войне. Постоянный представитель Парижа при ООН Жером Бонафон подчеркнул необходимость прекратить удары по энергетическим объектам и гражданским судам в Чёрном море, а также присоединиться к переговорам с участием Украины и США.

Также стало известно, что украинские военные провели операцию у побережья Ливии, в ходе которой российский корвет "Меркурий" затонул вместе с боевым вертолетом Ка-27. Кроме того, украинские морские дроны поразили сухогруз MV ANGARA, перевозивший вооружение. По словам Владимира Зеленского, для выполнения задач было задействовано семь беспилотников, и все поставленные цели были достигнуты.

Власти Ливии осудили затопление российских судов в порту Бенгази и приравняли такие действия к объявлению войны стране. Представитель Президентского совета Муса Аль-Кони заявил о намерении добиваться международной реакции и обращаться в ООН, чтобы привлечь виновных к ответственности за нарушение суверенитета Ливии.