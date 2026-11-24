Постоянный представитель Франции при ООН Жером Бонафон на заседании Совета Безопасности ООН. Фото: ООН

В ходе заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель Франции Жером Бонафон призвал ввести мораторий на обстрелы энергообъектов и атаки на гражданские суда в Чёрном море. Париж подтвердил готовность к переговорам с РФ при участии Украины и США и подчеркнул, что шанс на деэскалацию реальный.

В частности, с таким заявлением выступил постоянный представитель Франции в ООН Жером Бонафон, передает Новини.LIVE.

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Угроза глобального голода и ситуация в Черном море

С начала года в акватории Черного моря в ходе боевых действий погибли 40 моряков разных национальностей, а не менее 300 гражданских судов попали под обстрел. В последние дни несколько кораблей затонули у побережья Болгарии и Румынии. Такие данные в ходе понедельничного заседания Совета Безопасности ООН, посвященного войне России против Украины, озвучил постоянный представитель Франции Жером Бонафон.

По информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в этом году мировая торговля пшеницей сократилась на 9%. Из-за блокировки и опасности черноморских маршрутов с июля по октябрь не удалось экспортировать объемы зерна, которых хватило бы для питания 123 млн человек, страдающих от острого дефицита продовольствия.

Дипломат подчеркнул, что последствия российской агрессии давно вышли за пределы европейского континента и создают риск голода в Африке — в частности, ухудшается продовольственная ситуация в Йемене, Сомали, Судане и Южном Судане.

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"Ситуация в Чёрном море больше не может продолжаться в таком виде. Необходимо срочно принять меры по укреплению доверия, чтобы гарантировать глобальную продовольственную безопасность, защитить жизни моряков и восстановить свободу судоходства", — подчеркнул Бонафон.

Франция призвала Россию прекратить атаки

Французский дипломат также выразил солидарность с Украиной, которая подвергается систематическим атакам на критически важные гражданские объекты, прежде всего на объекты энергетического сектора.

Жером Бонафон заявил, что Франция ознакомилась с позицией Соединенных Штатов и вместе с союзниками подтверждает готовность начать серьезный переговорный процесс с Россией при обязательном участии Украины и США. По мнению представителя Парижа, дальнейшее развитие событий зависит от того, какой курс выберет Кремль.

"Москва может выбрать один из двух подходов… эскалацию и максималистские заявления, как это делала в последние дни, или прибегнуть к мерам по укреплению доверия, которые могли бы способствовать диалогу на пути к миру", — отметил дипломат.

Отдельно Бонафон обратил внимание на украинскую инициативу по распространению опыта операции в Олешках на другие регионы, назвав это реальным шагом к снижению напряженности.

"Украина предложила распространить опыт операции в Олешках еще на 15 участков своей территории... Эта инициатива свидетельствует о том, что возможность деэскалации существует — она реальна, хотя и хрупка. Теперь именно Россия должна воспользоваться этой возможностью", — сказал постоянный представитель Франции.

Новини.LIVE сообщали, что в Париже уже обозначили свою позицию относительно поддержки Украины и предстоящих мирных переговоров. В частности, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро подтверждал, что французские специалисты работают в Украине, но лишь обучают военных и помогают с техникой вдали от фронта, поэтому страна не воюет против России напрямую.

В окружении президента Эммануэля Макрона отвергли призывы Марин Ле Пен свернуть помощь Киеву, объяснив, что это ударит по интересам самой Франции, а вместо этого готовились передать больше дальнобойного оружия и систем ПВО. Сам Макрон также заявлял, что Европа должна сначала выработать общее видение мира и безопасности, и уже от этого отталкиваться в переговорах с Россией.

Отдельно на встрече в Париже министры иностранных дел стран «Большой семерки» договорились усилить поддержку Украины перед зимой и призвали согласовать её финансирование на следующий год.