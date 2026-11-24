Постпред Франції при ООН Жером Бонафон на засіданні Ради Безпеки ООН. Фото: ООН

Під час засідання Ради Безпеки ООН постійний представник Франції Жером Бонафон закликав запровадити мораторій на обстріли енергооб'єктів та атаки на цивільні судна в Чорному морі. Париж підтвердив готовність до переговорів із РФ за участю України та США, та наголосив, що шанс на деескалацію реальний.

Зокрема, таку заяву зробив постпред Франції в ООН Жером Бонафон, передає Новини.LIVE.

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Загроза глобального голоду та ситуація в Чорному морі

Від початку року в акваторії Чорного моря під час бойових дій загинули 40 моряків різних національностей, а щонайменше 300 цивільних суден потрапили під обстріли. Останніми днями кілька кораблів затонули поблизу узбережжя Болгарії та Румунії. Такі дані під час понеділкового засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого війні Росії проти України, озвучив постійний представник Франції Жером Бонафон.

За інформацією Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, цьогоріч світова торгівля пшеницею впала на 9%. Через блокування та небезпеку чорноморських маршрутів із липня по жовтень не вдалося експортувати обсяги збіжжя, яких вистачило б для харчування 123 млн людей, що страждають від гострого дефіциту їжі.

Дипломат підкреслив, що наслідки російської агресії давно вийшли за межі європейського континенту та провокують ризик голоду в Африці — зокрема погіршується продовольча ситуація в Ємені, Сомалі, Судані та Південному Судані.

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"Ситуація в Чорному морі більше не може тривати в такому вигляді. Необхідно терміново вжити заходів для зміцнення довіри, щоб гарантувати глобальну продовольчу безпеку, захистити життя моряків і відновити свободу судноплавства", — наголосив Бонафон.

Франція закликала Росію зупинити атаки

Французький дипломат також висловив солідарність з Україною, яка зазнає систематичних атак на критично важливі цивільні об'єкти, передусім на об'єкти енергетичного сектору.

Жером Бонафон заявив, що Франція ознайомилася з позицією Сполучених Штатів і разом із союзниками підтверджує готовність розпочати серйозний переговорний процес із Росією за обов'язкової участі України та США. На думку представника Парижа, подальший розвиток подій залежить від того, який курс обере Кремль.

"Москва може обрати один із двох підходів… ескалацію та максималістські заяви, як це робила останніми днями, або вдатися до заходів зі зміцнення довіри, які могли б сприяти діалогу на шляху до миру", — зазначив дипломат.

Окремо Бонафон звернув увагу на українську ініціативу щодо масштабування досвіду операції в Олешках на інші регіони, назвавши це реальним кроком до зниження напруги.

"Україна запропонувала поширити досвід операції в Олешках ще на 15 ділянок своєї території... Ця ініціатива засвідчує, що можливість деескалації існує — вона реальна, хоч і крихка. Тепер саме Росія має скористатися цією нагодою", — сказав постпред Франції.

Новини.LIVE повідомляли, що в Парижі вже окреслювали свою позицію щодо підтримки України та майбутніх мирних переговорів. Зокрема, глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро підтверджував, що французькі фахівці працюють в Україні, але лише навчають військових і допомагають із технікою далеко від фронту, тож країна не воює проти Росії напряму.

В оточенні президента Емманюеля Макрона відкинули заклики Марін Ле Пен згорнути допомогу Києву, пояснивши, що це вдарить по інтересах самої Франції, а натомість готувалися передавати більше далекобійної зброї та систем ППО. Сам Макрон також заявляв, що Європа повинна спершу виробити спільне бачення миру й безпеки, і вже від цього відштовхуватися в розмовах із Росією.

Окремо на зустрічі в Парижі міністри закордонних справ країн "Великої сімки" домовилися посилити підтримку України перед зимою та закликали погодити її фінансування на наступний рік.