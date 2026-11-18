Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Фото: Reuters

Французькі військовослужбовці перебувають в Україні в межах місії з навчання та технічної підтримки української армії. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро наголосив, що Париж не є співучасником війни проти Росії та не планує ним ставати. За його словами, фахівці виконують обмежений обсяг робіт далеко від лінії фронту.

Про це повідомляє Reuters, інформує Новини.LIVE.

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Чим займаються французькі військові в Україні

Він пояснив, що Франція допомагає Україні з підготовкою військовослужбовців із початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Однак раніше навчання проводили на території Франції та Польщі, оскільки країни Європейського Союзу прагнули уникнути прямого конфлікту з Росією.

"Ми не є співучасниками воювання в Україні і не маємо наміру бути, але ми підтримуємо українську армію та український опір", — сказав міністр.

Барро також прокоментував місію "Воля", про існування якої раніше повідомило Міжнародне радіо Франції (RFI). За даними мовника, вона діє з літа 2026 року.

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"Для народу, який бореться за свою незалежність, свою свободу та демократію біля дверей Європи, бореться за нашу безпеку, найменше, що ми можемо зробити, це надіслати кількох навчальних працівників та операторів для технічного обслуговування", — зазначив глава французького МЗС.

Чи беруть французькі військові участь у бойових діях

Барро окремо наголосив, що присутність французьких фахівців в Україні не означає проведення військової операції.

"Це жодним чином не військова операція. Йдеться про операції з технічного обслуговування дуже далеко від лінії фронту з особливо обмеженими обсягами", — пояснив він.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що лідерка французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен пообіцяла продовжити матеріальну та гуманітарну підтримку України, якщо переможе на президентських виборах навесні 2027 року. Водночас вона заявила, що Франція не має можливості збільшувати фінансову допомогу Києву.

Також Новини.LIVE писали, що в оточенні президента Франції Еммануеля Макрона розкритикували заклики Ле Пен скоротити допомогу Україні. Представники Єлисейського палацу наголосили, що такі рішення суперечать інтересам Франції. Натомість Париж планує посилити підтримку Києва, зокрема постачанням систем протиповітряної оборони, засобів протидії дронам і далекобійної зброї.