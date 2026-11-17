Член парламенту та голова парламентської групи французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен. Фото: Reuters

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила про подальшу підтримку України з боку Франції. За її словами, країна продовжить надавати Києву матеріальну та гуманітарну допомогу, якщо вона переможе на президентських виборах навесні 2027 року. Водночас політикиня наголосила, що Париж не має фінансових можливостей для надання Україні додаткової грошової допомоги.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

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Яку допомогу Україні обіцяє Ле Пен

Марін Ле Пен заявила, що в разі її перемоги на президентських виборах навесні 2027 року Франція продовжить підтримувати Україну матеріально та гуманітарно. Водночас політикиня зазначила, що стан французьких державних фінансів не дозволяє країні збільшувати фінансову допомогу Києву.

За словами Ле Пен, Париж має намір виконувати зобов'язання перед Україною, які вже взяв на себе. Зокрема, йдеться про участь Франції у спільному кредиті Європейського Союзу для Києва на суму 90 млрд євро (близько 99,2 млрд доларів).

Водночас політикиня наголосила, що Франція більше не має бюджету для надання Україні додаткової фінансової підтримки.

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Ле Пен готова зустрітися із Зеленським

Після зустрічі з українським послом Вадимом Омельченком Марін Ле Пен попросила передати Президенту України Володимиру Зеленському, що готова провести з ним зустріч. Для цього політикиня запропонувала Париж або Брюссель.

Водночас за інформацією Reuters, українська сторона також запросила Ле Пен відвідати Україну. Про це повідомив Вадим Омельченко у власній заяві після зустрічі.

За словами українського посла, під час переговорів із французькою політикинею сторони також обговорили позиції щодо вступу України до Європейського Союзу та НАТО. Крім того, йшлося про співпрацю у сферах цифрових технологій, атомної енергетики та оборонної промисловості.

Омельченко також зазначив, що Володимир Зеленський наполягає на участі Європи, зокрема Франції, у переговорах щодо завершення російської війни проти України.

Що відомо про позицію Ле Пен щодо України

Марін Ле Пен вважається однією з головних претенденток на посаду президента Франції на виборах 2027 року. За даними опитувань, вона може посісти перше місце за результатами першого туру голосування.

Водночас політикиня раніше висловлювала захоплення російським диктатором Путіним, а також виступала проти вступу України до Європейського Союзу.

Заява Ле Пен про продовження матеріальної та гуманітарної підтримки Києва пролунала на тлі її попередніх обіцянок переглянути французьку фінансову допомогу Україні в разі перемоги на президентських виборах.

Новини.LIVE інформували, що в оточенні Еммануеля Макрона розкритикували заклики Марін Ле Пен скоротити або припинити допомогу Україні. Французька сторона вважає, що такі рішення суперечать національним інтересам країни, та виступає за посилення підтримки Києва. Зокрема, Париж планує розширити постачання Україні систем ППО, засобів протидії дронам і далекобійної зброї.

Новини.LIVE писали, що в жовтні 2026 року Марін Ле Пен заявила про готовність відвідати Україну та особисто зустрітися з Володимиром Зеленським. Вона погодилася обговорити подальшу підтримку Києва, однак не змінила позицію щодо неможливості продовження фінансової допомоги. У разі перемоги на президентських виборах політикиня обіцяє зберегти військову підтримку України, зокрема навчання військових і, можливо, постачання озброєння.