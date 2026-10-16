французька ультраправа політична діячка, лідерка партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Фото: Reuters

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен висловила готовність відвідати Україну та обговорити з президентом Володимиром Зеленським питання подальшої підтримки Києва. Водночас вона знову поставила під сумнів можливість продовження фінансової допомоги Україні.

Про це повідомляють французькі медіа, передає Новини.LIVE.

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Ле Пен готова приїхати в Україну та зустрітися із Зеленським

Ультраправа діячка Марін Ле Пен заявила, що може приїхати до України, якщо отримає запрошення. Ба більше, вона запевняє, що готова особисто обговорити з Володимиром Зеленським питання допомоги українській державі.

Водночас лідерка партії французької "Національного об’єднання" не змінила свою позицію щодо фінансової підтримки Києва. Вона заявила про неможливість її подальшого продовження.

Водночас Марін Ле Пен окреслила підхід до військової допомоги Україні в разі її перемоги на президентських виборах у Франції наступної весни. В такому разі, вона збереже військову підтримку Києва, зокрема навчання українських військовослужбовців та "можливо, продовжить постачання озброєнь".

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Раніше ми писали, що лідерка французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен заявила про намір брати участь у президентських виборах у Франції 2027 року. Раніше політикиню звинувачували у привласненні державних коштів.

Новини.LIVE інформували, що Франція залишається один із найбільших партнерів України в питанні війни. Відомо, що саме ця країна надає близько двох третин розвідувальної інформації.