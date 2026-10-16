Французская ультраправая политическая деятельница, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Фото: Reuters

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выразила готовность посетить Украину и обсудить с президентом Владимиром Зеленским вопросы дальнейшей поддержки Киева. В то же время она вновь поставила под сомнение возможность продолжения финансовой помощи Украине.

Об этом сообщают французские СМИ, передает Новини.LIVE.

Реклама

Ле Пен готова приехать в Украину и встретиться с Зеленским

Ультраправая политическая деятельница Марин Ле Пен заявила, что может приехать в Украину, если получит приглашение. Более того, она уверяет, что готова лично обсудить с Владимиром Зеленским вопрос помощи украинскому государству.

В то же время лидер французской партии "Национальное объединение" не изменила свою позицию относительно финансовой поддержки Киева. Она заявила о невозможности ее дальнейшего продления.

В то же время Марин Ле Пен обозначила подход к военной помощи Украине в случае своей победы на президентских выборах во Франции следующей весной. В таком случае она сохранит военную поддержку Киева, в частности обучение украинских военнослужащих, и "возможно, продолжит поставки вооружений".

Читайте также:

Ранее мы писали, что лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила о намерении участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году. Ранее политика обвиняли в присвоении государственных средств.

Новини.LIVE сообщали, что Франция остается одним из крупнейших партнеров Украины в вопросе войны. Известно, что именно эта страна предоставляет около двух третей разведывательной информации.