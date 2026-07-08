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Главная Новости дня Марин Ле Пен будет баллотироваться на выборах во Франции в следующем году

Марин Ле Пен будет баллотироваться на выборах во Франции в следующем году

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 10:02
Ле Пен заявила о намерении участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году
Марин Ле Пен. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Лидер французского "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что будет баллотироваться на президентских выборах во Франции в 2027 году. По ее словам, она подаст кассационную жалобу на решение суда.

Об этом Марин Ле Пен сообщила в эфире программы TF1, передает Новини.LIVE.

Президентские выборы во Франции в 2027 году

"Я заявляла, как вы знаете, что не буду вести предвыборную кампанию с электронным браслетом, но, поскольку у меня есть возможность подать кассационную жалобу, что не обязательно можно было бы сделать при других обстоятельствах, и кассационная жалоба приостанавливает действие судебного решения, я буду вести кампанию без электронного браслета", — говорит Ле Пен.

Она подчеркнула, что хочет использовать все законные способы, чтобы доказать свою невиновность в этом деле. По её словам, больше нет ни одного сценария, при котором она не смогла бы баллотироваться в 2027 году.

Как писали Новини.LIVE, в марте прошлого года Марин Ле Пен вместе с восемью евродепутатами была признана виновной в нецелевом использовании государственных средств. А Парижский уголовный суд запретил Ле Пен занимать государственные должности в течение следующих пяти лет.

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Ее признали виновной в хищении государственных средств по делу о фиктивном трудоустройстве помощников в Европарламенте. Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, из которых два — в виде строгого заключения.

В то же время лидер США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск выступили в защиту Ле Пен. Американский президент сравнил ситуацию с юридическими нападками на себя.

Франция выборы Марин Ле Пен
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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