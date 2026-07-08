Ле Пен заявила про участь у виборах президента Франції в 2027 році

Марін Ле Пен. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Лідерка французького "Національного об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що буде балотуватися на виборах президента Франції у 2027 році. За її словами, вона подасть касаційну скаргу на рішення суду.

Про це Марін Ле Пен повідомила в ефірі програми TF1, передає Новини.LIVE.

Президентські вибори у Франції в 2027 році

"Я заявляла, як ви знаєте, що не проводитиму передвиборчу кампанію з електронним браслетом, але, оскільки я маю можливість подати касаційну скаргу, що не обовʼязково можна було б зробити за інших обставин, і касаційна скарга призупиняє дію судового рішення, я проводитиму кампанію без електронного браслета", — каже Ле Пен.

Вона наголосила, що хоче використати всі законні шляхи, аби захистити свою невинність у цій справі. За її словами, більше немає жодного сценарію, за якого вона не могла б балотуватися у 2027 році.

Як писали Новини.LIVE, у березні минулого року Марін Ле Пен разом із вісьмома євродепутатами визнали винними у нецільовому використанні державних коштів. А Паризький кримінальний суд заборонив Ле Пен займати держпосади упродовж наступних пʼяти років.

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Її визнали винною у розкраданні державних коштів у справі про фіктивне працевлаштування помічників у Європарламенті. Ле Пен засудили до чотирьох років позбавлення волі, з яких два — у вигляді суворого ув’язнення.

Водночас лідер США Дональд Трамп та мільярдер Ілон Маск виступили на захист Ле Пен. Американський президент порівняв ситуацію з юридичними атаками проти себе.