Дональд Трамп ат Ілон Маск підтримали Марін Ле Пен після вироку у Франції

Лідерка французьких ультраправих і член парламенту Марін Ле Пен. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Президент США Дональд Трамп та американський мільярдер та голова Департаменту ефективності державного управління Ілон Маск виступили на захист французької політикині Марін Ле Пен. Вона нещодавно отримала умовний термін та була відсторонена від участі у виборах через судове рішення у Франції. У заяві на своїй платформі Трамп назвав ситуацію "полюванням на відьом" і порівняв її з юридичними атаками проти себе.

Про це Дональд Трамп висловився на своєму акаунті у Truth Social.

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Заява Дональда Трампа. Фото: скриншот

"Полювання на відьом проти Марін Ле Пен є ще одним прикладом того, як європейські ліві використовують правозахисну діяльність, щоб змусити замовкнути свободу слова і піддати цензурі своїх політичних опонентів, цього разу дійшовши до того, щоб посадити їх у в'язницю. Це той самий "план", який був використаний проти мене групою божевільних і невдах, таких як Норм Айзен, Ендрю Вайсманн і Ліза Монако", — йдеться у дописі Дональда Трампа.

Трамп не знайомий з Марін Ле Пен, а обвинувачення вважає "бухгалтерською помилкою"

Він наголосив, що особисто не знайомий з лідеркою французьких націоналістів, але висловив повагу до її наполегливої політичної боротьби, згадуючи, що вона "зазнавала поразок, але не зупинялася". Трамп завершив заяву закликом: "Свободу Марін Ле Пен!"

"Я не знаю Марін Ле Пен, але ціную те, як важко вона працювала протягом багатьох років. Вона зазнавала втрат, але продовжувала йти вперед, і тепер, якраз перед тим, що могло б стати великою перемогою, її звинувачують у незначному злочині, про який вона, ймовірно, нічого не знала — як на мене, це звучить як "бухгалтерська" помилка. Це все дуже погано для Франції та Великого Французького Народу, незалежно від того, на чиєму боці вони знаходяться. ЗВІЛЬНИМО МАРІН ЛЕ ПЕН!" — написав Трамп.

Ілон Маск теж підтримав Марін Ле Пен

Своєю чергою Ілон Маск оприлюднив у соцмережі X скриншот допису Дональда Трампа про Марін Ле Пен і підписав його: "Звільніть Ле Пен!"

Допис Ілона Маска. Фото: скриншот

Нагадаємо, французьку чиновницю Марін Ле Пен звинуватили у розтраті коштів з державного бюджету Франції через схему.

Вже 31 березня їй оголосили вирок у вигляді позбавлення волі терміном на 4 роки та заборонили балотуватися на президентських виборах Франції.

Зазначимо, що Дональд Трамп й раніше висловлював підтримку Марін Ле Пен та заявив, що вважає всю судову справу політичним переслідуванням.