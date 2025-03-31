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Суд позбавив Марін Ле Пен права стати президентом Франції

31 березня 2025 14:10
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Марін Ле Пен позбавили права стати президентом Франції — суд у Парижі ухвалив рішення
Лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Фото: REUTERS
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У понеділок, 31 березня, Паризький кримінальний суд ухвалив рішення, яке забороняє лідерці французьких ультраправих Марін Ле Пен займати державні посади протягом наступних п'яти років. Вона не зможе брати участь у президентських виборах.

Про це повідомляє Le Monde.

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Суд позбавив Ле Пен права балотуватися на державні посади терміном на п'ять років. Рішення набуло чинності негайно.

Це означає, що політикиня не зможе брати участь у президентських виборах 2027 року, фактично завершивши свою політичну кар’єру.

За результатами останніх опитувань, лідерка французьких ультраправих мала великі шанси на перемогу у виборах, обігнавши інших потенційних кандидатів.

Ле Пен покинула залу суду, не дочекавшись завершення оголошення вироку.

Також ми писали, що лідерку французьких ультраправих Марін Ле Пен та вісьмох депутатів Європарламенту визнали винними у розтраті державних коштів.

Ле Пен разом із іншими обвинуваченими наполягає на законності своїх дій і вважає, що звинувачення виникли через занадто вузьке тлумачення обов’язків парламентських помічників.

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