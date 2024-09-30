Марін Ле Пен будуть судити за привласнення грошей ЄС

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен. Фото: Reuters

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен постане перед судом. Її звинувачують у незаконному привласненні коштів Європейського Союзу.

Про це повідомило видання Reuters у понеділок, 30 вересня.

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Ле Пен та інші члени її партії, включаючи співробітників, колишніх депутатів і парламентських помічників, підозрюються у неправомірному використанні європейських коштів, які мали б йти на підтримку їхньої роботи в Європарламенті. Замість цього, кошти, як стверджується, були спрямовані на потреби їхньої політичної сили, відомої під назвою "Національний фронт".

Ле Пен, разом із іншими обвинуваченими, наполягає на законності своїх дій і вважає, що звинувачення виникли через занадто вузьке тлумачення обов’язків парламентських помічників.

"Я підходжу до цього процесу з великим спокоєм", — заявила політикиня.

Судове засідання заплановане на понеділок, 30 вересня. Якщо її провину буде доведено, вона може втратити право займати державні посади на кілька років, що серйозно вплине на її політичну кар'єру, зокрема на участь у президентських виборах 2027 року, де вона є однією з головних фавориток.

Раніше ми писали, що Президент Володимир Зеленський зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном. Вони обговорили війну та посилення підтримки України.

Нагадаємо, Європейська комісія виділяє Франції 300 млн євро від доходів із заморожених активів Росії. Гроші спрямують на закупівлю озброєння для України