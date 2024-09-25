Зеленський обговорив ситуацію на фронті з Макроном — деталі розмови

Президент Франції Еммануель Макрон та український лідер Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський зустрівся з французьким колегою Еммануелем Макроном. Вони обговорили війну та посилення підтримки України.

Про це свідчить допис глави держави у Facebook.

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Деталі зустрічі Зеленського і Макрона

Зеленський наголосив, що зустріч з Макроном була важливою.

"Кожна наша зустріч із Президентом Емманюелем Макроном зміцнює відносини між нашими країнами та дає результати, які допомагають у захисті життя", — йдеться у повідомленні.

Президент детально розповів Макрону про ситуацію на полі бою та потреби українських військових. Лідери обговорили подальше посилення української системи протиповітряної оборони та навчання військових. Франція зобов’язалася підготувати та оснастити українську бригаду.

"Дякую Франції за рішучу підтримку членства України в НАТО і ЄС та за всю військову допомогу", — додав Зеленський.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Президент України Володимир Зеленський виступив на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку у середу, 25 вересня. Він заявив, що Організація Об'єднаних Націй неспроможна справедливо вирішувати питання війни та миру через право вето, яким користується Росія.

А 24 вересня український лідер виступив на засіданні Ради Безпеки ООН. Він заявив, що Росія хоче атакувати три українські атомні електростанції.