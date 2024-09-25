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Зеленский встретился с Макроном — о чем говорили

25 сентября 2024 22:15
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Зеленский обсудил ситуацию на фронте с Макроном — детали разговора
Президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Президент Владимир Зеленский встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они обсудили войну и усиление поддержки Украины.

Об этом свидетельствует сообщение главы государства в Facebook.

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Детали встречи Зеленского и Макрона

Зеленский подчеркнул, что встреча с Макроном была важной.

"Каждая наша встреча с президентом Эмманюэлем Макроном укрепляет отношения между нашими странами и дает результаты, помогающие защитить жизни", — говорится в сообщении.

Президент подробно рассказал Макрону о ситуации на поле боя и потребностях украинских военных. Лидеры обсудили дальнейшее усиление украинской системы противовоздушной обороны и обучение военных. Франция обязалась подготовить и оснастить украинскую бригаду.

"Благодарю Францию за решительную поддержку членства Украины в НАТО и ЕС и за всю военную помощь", — добавил Зеленский.

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Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в среду, 25 сентября. Он заявил, что Организация Объединенных Наций не может справедливо решать вопросы войны и мира из-за права вето, которым пользуется Россия.

А 24 сентября украинский лидер выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Он заявил, что Россия хочет атаковать три украинских атомных электростанции.

Владимир Зеленский Франция война Эммануэль Макрон Украина война в Украине

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