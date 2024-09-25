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Зеленський заявив, що Росія маніпулює в ООН своїм правом вето

25 вересня 2024 18:21
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Зеленський заявив, що ООН неспроможна справедливо вирішувати питання війни та миру
Президент України Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: Politico
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський виступив на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку у середу, 25 вересня. Він заявив, що Організація Об'єднаних Націй неспроможна справедливо вирішувати питання війни та миру через право вето, яким користується Росія. 

Про це Володимир Зеленський сказав, виступаючи на 79-й сесії Генасамблеї ООН у середу, 25 вересня, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Зеленський наголосив, що цей механізм не дає змоги ООН зупиняти конфлікти, проте українська Формула миру може стати дієвою альтернативою.

"На жаль, в ООН неможливо по-справжньому і справедливо вирішувати питання війни та миру, оскільки занадто багато залежить від Ради безпеки, від права вето. Коли агресор користується правом вето, ООН безсила зупинити війну. Але Формула миру може це зробити. І ще раз: у ній немає права вето. Тому це найкраща можливість для миру", — заявив Зеленський.

Глава держави також подякував близько 100 країнам та міжнародним організаціям, які підтримали українську Формулу миру. Він зазначив, що на першому Саміті миру всі учасники були рівними.

"Ніхто не мав права вето, не мав права блокування. Ті, хто був незалежний протягом багатьох століть, і ті, хто здобув незалежність зовсім нещодавно. Ті, хто пройшов через війни сам, і ті, хто звик до миру. Усі були рівні", — зазначив президент.

За його словами, саме така рівність не влаштовує Росію, тому вона відкидає Формулу миру, оскільки не може нею маніпулювати. Президент також розповів про зустрічі, які вже відбулися на полях Генеральної Асамблеї з лідерами різних країн, серед яких Індія, Японія, Італія, Туреччина, Канада та інші.

"Це абсолютно різні частини світу і різні політичні устрої, але їх об'єднує одне розуміння: мир необхідний, і це має бути справжній справедливий мир", — додав глава держави.

Нагадаємо, 24 вересня Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН. Він заявив, що Росія хоче атакувати три українські атомні електростанції.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський повідомив, що Росія залучає китайські супутники для зйомки українських ядерних об'єктів. Він не виключає, що це робиться в рамках підготовки до можливих ударів по них.

Володимир Зеленський ООН Україна

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