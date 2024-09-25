Зеленский заявил, что ООН не может справедливо решать вопросы войны и мира

Президент Украины Владимир Зеленский. Иллюстративное фото: Politico

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в среду, 25 сентября. Он заявил, что Организация Объединенных Наций не может справедливо решать вопросы войны и мира через право вето, которым пользуется Россия.

Об этом Владимир Зеленский сказал, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН в среду, 25 сентября, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Зеленский подчеркнул, что этот механизм не позволяет ООН останавливать конфликты, однако украинская Формула мира может стать действенной альтернативой.

"К сожалению, в ООН невозможно по-настоящему и справедливо решать вопросы войны и мира, поскольку слишком многое зависит от Совета безопасности, от права вето. Когда агрессор пользуется правом вето, ООН бессильна остановить войну. Но Формула мира может это сделать. И еще раз: в ней нет права вето. Поэтому это лучшая возможность для мира", — заявил Зеленский.

Глава государства также поблагодарил около 100 стран и международных организаций, которые поддержали украинскую Формулу мира. Он отметил, что на первом Саммите мира все участники были равны.

"Никто не имел права вето, не имел права блокировки. Те, кто был независим на протяжении многих веков, и те, кто обрел независимость совсем недавно. Те, кто прошел через войны сам, и те, кто привык к миру. Все были равны", — отметил президент.

По его словам, именно такое равенство не устраивает Россию, поэтому она исключает Формулу мира, поскольку не может ею манипулировать. Президент также рассказал о встречах, которые уже прошли на полях Генеральной Ассамблеи с лидерами разных стран, среди которых Индия, Япония, Италия, Турция, Канада и другие.

"Это совершенно разные части света и разные политические устройства, но их объединяет одно понимание: мир необходим, и это должен быть настоящий, справедливый мир", — добавил глава государства.

Напомним, 24 сентября Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Он заявил, что Россия хочет атаковать три украинских атомных электростанции.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский сообщил, что Россия привлекает китайские спутники для съемки украинских ядерных объектов. Он не исключает, что это делается в рамках подготовки к возможным ударам по ним.