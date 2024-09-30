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Французского пророссийского политика Марин Ле Пен будут судить — какая причина

30 сентября 2024 22:13
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Марин Ле Пен будут судить за присвоение денег ЕС
Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Фото: Reuters
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предстанет перед судом. Ее обвиняют в незаконном присвоении средств Европейского союза.

Об этом сообщило издание Reuters в понедельник, 30 сентября.

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Ле Пен и другие члены ее партии, включая сотрудников, бывших депутатов и парламентских помощников, подозреваются в неправомерном использовании европейских средств, которые должны идти на поддержку их работы в Европарламенте. Вместо этого средства, как утверждается, были направлены на потребности их политической силы, известной под названием "Национальный фронт".

Ле Пен вместе с другими обвиняемыми настаивает на законности своих действий и считает, что обвинения возникли из-за слишком узкого толкования обязанностей парламентских помощников.

"Я подхожу к этому процессу с большим спокойствием", — заявила политик.

Судебное заседание запланировано на понедельник, 30 сентября. Если ее вина будет доказана, она может потерять право занимать государственные должности на несколько лет, что серьезно повлияет на ее политическую карьеру, в частности, на участие в президентских выборах 2027 года, где она является одной из главных фавориток.

Ранее мы писали, что Президент Владимир Зеленский встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Они обсудили войну и усиление поддержки Украины.

Напомним, Европейская комиссия выделяет Франции 300 млн. евро от доходов из замороженных активов России. Деньги направят на закупку вооружения для Украины

Европейский союз Франция суд Украина Марин Ле Пен

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