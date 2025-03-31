Марін Ле Пен та її спільники визнані винними у розтраті коштів Європарламенту

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Лідерку французьких ультраправих Марін Ле Пен та вісьмох депутатів Європарламенту визнали винними у розтраті державних коштів. Відомо, що політику загрожує штраф, ув'язнення та заборона балотуватися на виборах.

Про це повідомляє Le Monde у понеділок, 31 березня.

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Розтрата коштів Європарламенту

Спільників, яких судили разом з нею, також визнали винними у зберіганні викраденого майна.

Суд визначив загальний збиток у 2,9 мільйона євро, зазначивши, що "Європарламент був змушений фінансувати осіб, які фактично працювали на ультраправу партію".

Дев’ять євродепутатів від партії "Національне об'єднання" разом із 12 обвинуваченими помічниками укладали "фіктивні контракти". У самій партії діяла схема таких угод, завдяки яким вони отримували фінансування з бюджету Європарламенту.

"Йшлося не про об'єднання роботи помічників, а про обʼєднання конвертів депутатів. Давайте прояснимо: нікого не судять за гру в політику, справа не в цьому. Питання в тому, чи були виконані контракти", — наголосила суддя.

Марін Ле Пен загрожує увʼязнення, дискваліфікація з парламенту на пʼять років. Крім того, вона не зможе балотуватись на виборах президента у 2027 році.

Сама Ле Пен вважає порушену проти неї справу політичними переслідуваннями.

Раніше вона відкрито підтримувала проросійські позиції, проте після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну засудила дії Кремля.

Останнім часом вона також висловлювала критику на адресу лідера США Дональда Трампа через його рішення скоротити допомогу Києву.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія та Франція представлятимуть інтереси Європи на переговорах з РФ.

Раніше лідер Франції Емманюель Макрон назвав, на чому повинні ґрунтуватися гарантії для України.