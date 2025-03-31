Марин Ле Пен и ее сообщники признаны виновными в растрате средств Европарламента

Марин Ле Пен признали виновной в растрате денег Европарламента
Лидера французских ультраправых Марин Ле Пен и восемь депутатов Европарламента признали виновными в растрате государственных средств. Известно, что политику грозит штраф, заключение и запрет баллотироваться на выборах.
Об этом сообщает Le Monde в понедельник, 31 марта.
Растрата средств Европарламента
Сообщников, которых судили вместе с ней, также признали виновными в хранении похищенного имущества.
Суд определил общий ущерб в 2,9 миллиона евро, отметив, что "Европарламент был вынужден финансировать лиц, которые фактически работали на ультраправую партию".
Девять евродепутатов от партии "Национальное объединение" вместе с 12 обвиняемыми помощниками заключали "фиктивные контракты". В самой партии действовала схема таких сделок, благодаря которым они получали финансирование из бюджета Европарламента.
"Речь шла не об объединении работы помощников, а об объединении конвертов депутатов. Давайте проясним: никого не судят за игру в политику, дело не в этом. Вопрос в том, были ли выполнены контракты", — подчеркнула судья.
Марин Ле Пен грозит заключение, дисквалификация из парламента на пять лет. Кроме того, она не сможет баллотироваться на выборах президента в 2027 году.
Сама Ле Пен считает возбужденное против нее дело политическими преследованиями.
Ранее она открыто поддерживала пророссийские позиции, однако после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину осудила действия Кремля.
В последнее время она также высказывала критику в адрес лидера США Дональда Трампа из-за его решения сократить помощь Киеву.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Великобритания и Франция будут представлять интересы Европы на переговорах с РФ.
Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон назвал, на чем должны основываться гарантии для Украины.
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