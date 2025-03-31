Марин Ле Пен лишили права стать президентом Франции - суд в Париже принял решение

Суд лишил Марин Ле Пен права стать президентом Франции
В понедельник, 31 марта, Парижский уголовный суд принял решение, которое запрещает лидеру французских ультраправых Марин Ле Пен занимать государственные должности в течение следующих пяти лет. Она не сможет участвовать в президентских выборах.
Об этом сообщает Le Monde.
Ле Пен не будет участвовать в выборах
Суд лишил Ле Пен права баллотироваться на государственные должности сроком на пять лет. Решение вступило в силу немедленно.
Это означает, что политик не сможет участвовать в президентских выборах 2027 года, фактически завершив свою политическую карьеру.
По результатам последних опросов, лидер французских ультраправых имела большие шансы на победу в выборах, обогнав других потенциальных кандидатов.
Ле Пен покинула зал суда, не дождавшись завершения оглашения приговора.
Также мы писали, что лидера французских ультраправых Марин Ле Пен и восемь депутатов Европарламента признали виновными в растрате государственных средств.
Ле Пен вместе с другими обвиняемыми настаивает на законности своих действий и считает, что обвинения возникли из-за слишком узкого толкования обязанностей парламентских помощников.
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