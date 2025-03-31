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Суд лишил Марин Ле Пен права стать президентом Франции

31 марта 2025 14:10
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Марин Ле Пен лишили права стать президентом Франции - суд в Париже принял решение
Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Фото: REUTERS
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В понедельник, 31 марта, Парижский уголовный суд принял решение, которое запрещает лидеру французских ультраправых Марин Ле Пен занимать государственные должности в течение следующих пяти лет. Она не сможет участвовать в президентских выборах.

Об этом сообщает Le Monde.

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Суд лишил Ле Пен права баллотироваться на государственные должности сроком на пять лет. Решение вступило в силу немедленно.

Это означает, что политик не сможет участвовать в президентских выборах 2027 года, фактически завершив свою политическую карьеру.

По результатам последних опросов, лидер французских ультраправых имела большие шансы на победу в выборах, обогнав других потенциальных кандидатов.

Ле Пен покинула зал суда, не дождавшись завершения оглашения приговора.

Также мы писали, что лидера французских ультраправых Марин Ле Пен и восемь депутатов Европарламента признали виновными в растрате государственных средств.

Ле Пен вместе с другими обвиняемыми настаивает на законности своих действий и считает, что обвинения возникли из-за слишком узкого толкования обязанностей парламентских помощников.

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