Трамп назвав вирок Марін Ле Пен дуже великою справою

Марін Ле Пен після суду. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Президент США Дональд Трамп прокоментував вирок французькому ультраправому політику Марін Ле Пен. Він заявив, що заборона на її участь у президентських виборах у Франції 2027 року є "вкрай серйозною справою".

Про це він сказав журналістам у Білому домі ввечері 31 березня, передає Reuters.

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"Це дуже велика справа", — наголосив Трамп, відповідаючи на запитання щодо рішення французького суду.

Він зауважив, що багато хто не очікував такого результату.

"Я все про це знаю, і багато людей думали, що її ні за що не засудять, але їй заборонили балотуватися протягом п'яти років, і вона є провідним кандидатом. Це схоже на цю країну, це дуже схоже на цю країну", — прокоментував Дональд Трамп, пригадуючи власний досвід у судах.

Зазначимо, що Трампу пред’являли звинувачення у приховуванні виплат порнозірці, спробах скасувати результати виборів 2020 року та незаконному зберіганні секретних документів після завершення каденції. Він заперечував провину у всіх справах і називав їх політично вмотивованими. Після його перемоги на виборах 2024 року федеральні звинувачення були зняті.

Нагадаємо, французьку політикиню, лідерку ультраправого руху Марін Ле Пен визнали винною у розтраті бюджету Європарламенту.

Вчора, 31 березня, Марін Ле Пен засудили до чотирьох років позбавлення волі, а також заборонили їй на п'ять років брати участь у політичній діяльності і зобов'язали сплатити 100 тисяч євро штрафу.