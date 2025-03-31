Марін Ле Пен засудили до 4 років в’язниці та відсторонили від політики

Французька ультраправа лідерка Марін Ле Пен. REUTERS/Stephanie Lecocq

Колишню лідерку ультраправої французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен визнали винною у привласненні державних коштів у справі щодо фіктивного працевлаштування парламентських помічників у Європарламенті. У понеділок, 31 березня, суд виніс їй остаточний вирок.

Про це повідомляє Le Monde.

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Марін Ле Пен засудили до чотирьох років позбавлення волі, з яких два – у вигляді суворого ув’язнення. Також на політикиню була покладена п’ятирічна заборона на участь у політичній діяльності та штраф у розмірі 100 тисяч євро.

Суд вирішив, що дискваліфікація Ле Пен із політичного життя набирає чинності негайно. Це означає, що навіть у разі оскарження вона не зможе брати участь у будь-яких виборах упродовж п’яти років. Таким чином, її потенційна участь у президентських виборах 2027 року виявилась під загрозою.

Марін Ле Пен не була присутня у залі суду на момент оголошення вироку. Вона залишила приміщення ще до завершення засідання, однак ввечері планує виступити в ефірі головного випуску новин на телеканалі TF1.

Всупереч вирку, Ле Пен наразі зберігає мандат депутата від округу Па-де-Кале. Однак, як вказують французькі ЗМІ, "політичні наслідки для неї вже є значними".

Раніше, наприкінці листопада 2024 року, прокуратура вимагала для неї п’ять років ув’язнення, з яких три — умовно, штраф 300 тисяч євро та п’ятирічну політичну дискваліфікацію.

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На вирок уже відреагував італійський віцепрем’єр-міністр та лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні. Він назвав ситуацію "оголошенням війни з боку Брюсселя".Сальвіні також порівняв справу Ле Пен із подібними політичними процесами в інших країнах, зокрема в Румунії.

"Тих, хто боїться вироку виборців, часто заспокоюють рішення судів. У Парижі вони засудили Марін Ле Пен і хочуть виключити її з політичного життя. "Поганий фільм, який ми також бачимо в інших країнах, таких як Румунія", — сказав пан Сальвіні

Нагадаємо, Марін Ле Пен звинувачували у розтраті коштів Європарламенту. Політикиня посприяла розтраті 2,9 млн євро разом з дев'ятьма спільниками-євродепутатами від партії "Національне об'єднання", а також 12 обвинуваченими помічниками укладали фальшиві контракти.

Додамо, що Марін Ле Пен мала проросійську позицію. Так у липні 2024 року вона заявляла, що в разі перемоги на виборах скасує ЗСУ дозвіл атакувати Росію зброєю з Франції.