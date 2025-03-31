Марин Ле Пен приговорили к 4 годам тюрьмы и отстранили от политики

Французский ультраправый лидер Марин Ле Пен. REUTERS/Stephanie Lecocq

Бывшего лидера ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен признали виновной в присвоении государственных средств по делу о фиктивном трудоустройстве парламентских помощников в Европарламенте. В понедельник, 31 марта, суд вынес ей окончательный приговор.

Об этом сообщает Le Monde.

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Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, из которых два - в виде строгого заключения. Также на политика был возложен пятилетний запрет на участие в политической деятельности и штраф в размере 100 тысяч евро.

Суд решил, что дисквалификация Ле Пен из политической жизни вступает в силу немедленно. Это означает, что даже в случае обжалования она не сможет участвовать в любых выборах в течение пяти лет. Таким образом, ее потенциальное участие в президентских выборах 2027 года оказалось под угрозой.

Марин Ле Пен не присутствовала в зале суда на момент оглашения приговора. Она покинула помещение еще до завершения заседания, однако вечером планирует выступить в эфире главного выпуска новостей на телеканале TF1.

Вопреки приговору, Ле Пен пока сохраняет мандат депутата от округа Па-де-Кале. Однако, как указывают французские СМИ, "политические последствия для нее уже значительны".

Ранее, в конце ноября 2024 года, прокуратура требовала для нее пять лет заключения, из которых три - условно, штраф 300 тысяч евро и пятилетнюю политическую дисквалификацию.

В Италии осудили наказание для Марин Ле Пен

На приговор уже отреагировал итальянский вице-премьер-министр и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини. Он назвал ситуацию "объявлением войны со стороны Брюсселя" Сальвини также сравнил дело Ле Пен с подобными политическими процессами в других странах, в частности в Румынии.

"Тех, кто боится приговора избирателей, часто успокаивают решения судов. В Париже они осудили Марин Ле Пен и хотят исключить ее из политической жизни. "Плохой фильм, который мы также видим в других странах, таких как Румыния", — сказал господин Сальвини

Напомним, Марин Ле Пен обвиняли в растрате средств Европарламента. Политик поспособствовала растрате 2,9 млн евро вместе с девятью сообщниками-евродепутатами от партии "Национальное объединение", а также 12 обвиняемыми помощниками заключали фальшивые контракты.

Добавим, что Марин Ле Пен имела пророссийскую позицию. Так в июле 2024 года она заявляла, что в случае победы на выборах отменит ВСУ разрешение атаковать Россию оружием из Франции.