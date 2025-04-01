Трамп назвал приговор Марин Ле Пен очень большим делом

Марин Ле Пен после суда. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Президент США Дональд Трамп прокомментировал приговор французскому ультраправому политику Марин Ле Пен. Он заявил, что запрет баллотироваться кй на выборах президента Франции в 2027 году является "очень большим делом".

Об этом он сказал журналистам в Белом доме вечером 31 марта, передает Reuters.

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"Это очень большое дело", — подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос о решении французского суда.

Он отметил, что многие не ожидали такого результата.

"Я все об этом знаю, и многие люди думали, что ее ни за что не осудят, но ей запретили баллотироваться в течение пяти лет, и она является ведущим кандидатом. Это похоже на эту страну, это очень похоже на эту страну", — прокомментировал Дональд Трамп, вспоминая собственный опыт в судах.

Отметим, что Трампу предъявляли обвинения в сокрытии выплат порнозвезде, попытках отменить результаты выборов 2020 года и незаконном хранении секретных документов после завершения каденции. Он отрицал вину во всех делах и называл их политически мотивированными. После его победы на выборах 2024 года федеральные обвинения были сняты.

Напомним, французского политика, лидера ультраправого движения Марин Ле Пен признали виновной в растрате бюджета Европарламента.

Вчера, 31 марта, Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, а также ей запретили на пять лет участвовать в политической деятельности и обязали уплатить 100 тысяч евро штрафа.