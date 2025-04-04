Дональд Трамп ат Илон Маск поддержали Марин Ле Пен после приговора во Франции

Лидер французских ультраправых и член парламента Марин Ле Пен. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Президент США Дональд Трамп и американский миллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления Илон Маск выступили в защиту французского политика Марин Ле Пен. Она недавно получила условный срок и была отстранена от участия в выборах из-за судебного решения во Франции. В заявлении на своей платформе Трамп назвал ситуацию "охотой на ведьм" и сравнил ее с юридическими атаками против себя.

Об этом Дональд Трамп высказался на своем аккаунте в Truth Social.

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Заявление Дональда Трампа. Фото: скриншот

"Охота на ведьм против Марин Ле Пен является еще одним примером того, как европейские левые используют правозащитную деятельность, чтобы заставить замолчать свободу слова и подвергнуть цензуре своих политических оппонентов, на этот раз дойдя до того, чтобы посадить их в тюрьму. Это тот самый "план", который был использован против меня группой сумасшедших и неудачников, таких как Норм Айзен, Эндрю Вайсманн и Лиза Монако", — говорится в заметке Дональда Трампа.

Трамп не знаком с Марин Ле Пен, а обвинения считает "бухгалтерской ошибкой"

Он отметил, что лично не знаком с лидером французских националистов, но выразил уважение к ее упорной политической борьбе, вспоминая, что она "терпела поражения, но не останавливалась". Трамп завершил заявление призывом: "Свободу Марин Ле Пен!"

"Я не знаю Марин Ле Пен, но ценю то, как тяжело она работала в течение многих лет. Она несла потери, но продолжала идти вперед, и теперь, как раз перед тем, что могло бы стать большой победой, ее обвиняют в незначительном преступлении, о котором она, вероятно, ничего не знала — как по мне, это звучит как "бухгалтерская" ошибка. Это все очень плохо для Франции и Великого Французского Народа, независимо от того, на чьей стороне они находятся. ОСВОБОДИМ МАРИН ЛЕ ПЕН!" — написал Трамп.

Илон Маск тоже поддержал Марин Ле Пен

В свою очередь Илон Маск обнародовал в соцсети X скриншот сообщения Дональда Трампа о Марин Ле Пен и подписал его: "Освободите Ле Пен!"

Сообщение Илона Маска. Фото: скриншот

Напомним, французскую чиновницу Марин Ле Пен обвинили в растрате средств из государственного бюджета Франции через схему.

Уже 31 марта ей объявили приговор в виде лишения свободы сроком на 4 года и запретили баллотироваться на президентских выборах Франции.

Отметим, что Дональд Трамп и ранее выражал поддержку Марин Ле Пен и заявил, что считает все судебное дело политическим преследованием.