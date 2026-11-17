Член парламента и председатель парламентской фракции французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Фото: Reuters

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила о дальнейшей поддержке Украины со стороны Франции. По её словам, страна продолжит оказывать Киеву материальную и гуманитарную помощь, если она победит на президентских выборах весной 2027 года. В то же время политик подчеркнула, что у Парижа нет финансовых возможностей для оказания Украине дополнительной денежной помощи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

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Какую помощь Украине обещает Ле Пен

Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на президентских выборах весной 2027 года Франция продолжит оказывать Украине материальную и гуманитарную поддержку. В то же время политик отметила, что состояние французских государственных финансов не позволяет стране увеличивать финансовую помощь Киеву.

По словам Ле Пен, Париж намерен выполнять обязательства перед Украиной, которые уже взял на себя. В частности, речь идет об участии Франции в совместном кредите Европейского Союза для Киева на сумму 90 млрд евро (около 99,2 млрд долларов).

В то же время политик подчеркнула, что у Франции больше нет бюджета для оказания Украине дополнительной финансовой поддержки.

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Ле Пен готова встретиться с Зеленским

После встречи с украинским послом Вадимом Омельченко Марин Ле Пен попросила передать президенту Украины Владимиру Зеленскому, что она готова провести с ним встречу. В качестве места встречи политик предложила Париж или Брюссель.

В то же время, по информации Reuters, украинская сторона также пригласила Ле Пен посетить Украину. Об этом сообщил Вадим Омельченко в своем заявлении после встречи.

По словам украинского посла, в ходе переговоров с французской политической деятельницей стороны также обсудили позиции относительно вступления Украины в Европейский Союз и НАТО. Кроме того, речь шла о сотрудничестве в сферах цифровых технологий, атомной энергетики и оборонной промышленности.

Омельченко также отметил, что Владимир Зеленский настаивает на участии Европы, в частности Франции, в переговорах о прекращении российской войны против Украины.

Что известно о позиции Ле Пен в отношении Украины

Марин Ле Пен считается одной из главных претенденток на пост президента Франции на выборах 2027 года. По данным опросов, она может занять первое место по итогам первого тура голосования.

В то же время политик ранее выражала восхищение российским диктатором Путиным, а также выступала против вступления Украины в Европейский Союз.

Заявление Ле Пен о продолжении материальной и гуманитарной поддержки Киева прозвучало на фоне ее предыдущих обещаний пересмотреть французскую финансовую помощь Украине в случае победы на президентских выборах.

Новини.LIVE сообщали, что в окружении Эммануэля Макрона раскритиковали призывы Марин Ле Пен сократить или прекратить помощь Украине. Французская сторона считает, что такие решения противоречат национальным интересам страны, и выступает за усиление поддержки Киева. В частности, Париж планирует расширить поставки Украине систем ПВО, средств противодействия дронам и дальнобойного оружия.

Новини.LIVE писали, что в октябре 2026 года Марин Ле Пен заявила о готовности посетить Украину и лично встретиться с Владимиром Зеленским. Она согласилась обсудить дальнейшую поддержку Киева, однако не изменила позицию относительно невозможности продолжения финансовой помощи. В случае победы на президентских выборах политик обещает сохранить военную поддержку Украины, в частности обучение военных и, возможно, поставки вооружения.