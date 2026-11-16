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Франция не оставит Украину: заявления из окружения Макрона

Ua ru
16 ноября 2026 07:29
Помощь Украине со стороны Франции: в окружении Макрона ответили Ле Пен REUTERS/Soveit Yarn
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Soveit Yarn

В окружении Эммануэля Макрона резко отреагировали на призывы сократить помощь Украине. Во Франции убеждены, что идеи Марин Ле Пен о прекращении поддержки наносят ущерб непосредственно французским интересам. Париж настаивает на единстве с Киевом и планирует расширить поставки дальнобойного оружия и средств ПВО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Radio France.

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Критика Марин Ле Пен и российские деньги

Французское политическое руководство выступило с резкой критикой инициатив по сокращению или полному прекращению поддержки Украины. В окружении президента Эммануэля Макрона подчеркивают, что такие действия прямо противоречат национальным интересам самой Франции.

"Те, кто призывает сократить помощь Украине, играют против нас, а не против Украины", — заявили собеседники из Елисейского дворца.

В частности, шквал критики обрушился на лидера ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен. Ее намерения прекратить поддержку Киева в окружении президента назвали не только нереалистичными, но и откровенно непатриотичными.

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Французские чиновники публично напомнили о её визите в Москву и финансировании собственной избирательной кампании за счёт российских банков. Не обошлось и без критики в адрес ультралевой партии "Непокоренная Франция", чью позицию по поводу войны в Украине признали деструктивной.

Комментируя недавнее предложение Ле Пен организовать встречу с Владимиром Зеленским в Брюсселе, один из представителей окружения Макрона выразил серьезные сомнения в том, что глава Украины согласится на такой формат.

По его словам, украинский лидер поддерживает контакты исключительно с теми, кто принимает реальные решения, а не с теми, кто стремится использовать Украину «ради пиара».

Во Франции недовольны действиями Вашингтона в отношении Украины

Позиция Соединенных Штатов также вызвала беспокойство во французской столице. В окружении Макрона открыто раскритиковали нынешний американский подход к возможным мирным переговорам.

"Американцы больше не поддерживают Украину, а даже ухудшают её положение", — отметили собеседники.

Они пояснили, что США, хотя и позиционируют себя как посредники, фактически укрепляют позицию более сильной стороны конфликта. Тем самым Вашингтон якобы подталкивает Киев к согласию на условия, которые для него абсолютно неприемлемы.

Франция же видит другой путь решения ситуации. По словам источников, Эммануэль Макрон стремится предоставить Украине все необходимые инструменты для эффективной защиты и нанесения ответных ударов. Для реализации этой стратегии официальный Париж выступает за укрепление украинской армии новыми системами противодействия дронам, ракетами-перехватчиками и дальнобойными средствами поражения.

Эти вопросы станут одними из ключевых в ходе саммита «Коалиции желающих», который состоится 19 ноября в Берлине с участием более двадцати глав государств и правительств.

Новини.LIVE сообщали, что в четверг, 12 ноября, Владимир Зеленский встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном — президенты обсудили ситуацию на фронте и подвели итоги многосторонней встречи в Дублине.

Сам Макрон подчеркнул, что Европа должна самостоятельно формировать подход к будущему диалогу с Россией. По его словам, европейским странам сначала следует согласовать общее видение мира в Украине и новой системы безопасности, и уже от этого отталкиваться в формате переговоров.

Тем временем в Париже главы МИД стран G7 договорились усилить поддержку Украины в преддверии зимы и подчеркнули необходимость согласовать финансирование на следующий год.

Франция Эммануэль Макрон Украина война в Украине Марин Ле Пен
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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