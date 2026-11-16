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Франція не залишить Україну: заяви з оточення Макрона

Ua ru
16 листопада 2026 07:29
Допомога Україні від Франції: в оточенні Макрона відповіли Ле Пен REUTERS/Soveit Yarn
Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Soveit Yarn

В оточенні Еммануеля Макрона жорстко відповіли на заклики скоротити допомогу Україні. У Франції переконані, що ідеї Марін Ле Пен про зупинку підтримки шкодять безпосередньо французьким інтересам. Париж наполягає на єдності з Києвом та планує розширити постачання далекобійної зброї і ППО.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на Radio France.

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Критика Марін Ле Пен та російські гроші

Французьке політичне керівництво виступило з різкою критикою ініціатив щодо зменшення чи повного припинення підтримки України. В оточенні президента Еммануеля Макрона наголошують, що такі дії прямо суперечать національним інтересам самої Франції.

"Ті, хто закликає зменшити допомогу Україні, грають проти нас, а не проти України", — заявили співрозмовники з Єлисейського палацу.

Зокрема шквал критики звалився на лідерку ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен. Її наміри зупинити підтримку Києва в оточенні президента назвали не лише нереалістичними, а й відверто непатріотичними.

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Французькі посадовці публічно нагадали про її візит до Москви та фінансування власної виборчої кампанії за рахунок російських банків. Дісталося також ультралівій партії "Нескорена Франція", чию позицію щодо війни в Україні визнали деструктивною.

Коментуючи недавню пропозицію Ле Пен організувати зустріч із Володимиром Зеленським у Брюсселі, один із представників оточення Макрона висловив сильні сумніви, що очільник України погодиться на такий формат.

За його словами, український лідер будує комунікацію виключно з тими, хто ухвалює реальні рішення, а не з тими, хто прагне використати Україну "заради піару".

У Франції невдоволені діями Вашингтона щодо України

Позиція Сполучених Штатів також викликала занепокоєння у французькій столиці. В оточенні Макрона відверто розкритикували поточний американський підхід до можливих мирних переговорів.

"Американці більше не підтримують Україну, ба навіть погіршують її становище", — зазначили співрозмовники.

Вони пояснили, що США, хоч і позиціонують себе як посередники, фактично підсилюють позицію сильнішої сторони конфлікту. Тим самим Вашингтон нібито підштовхує Київ до згоди на умови, які є для нього абсолютно неприйнятними.

Натомість Франція бачить інший шлях вирішення ситуації. За словами джерел, Еммануель Макрон прагне надати Україні всі необхідні інструменти для ефективного захисту та завдання ударів у відповідь. Для реалізації цієї стратегії офіційний Париж виступає за посилення української армії новими системами протидії дронам, ракетами-перехоплювачами та далекобійними засобами ураження.

Ці питання стануть одними з ключових під час саміту Коаліції охочих, який відбудеться 19 листопада у Берліні за участю понад двадцяти глав держав та урядів.

Новини.LIVE інформували, що в четвер, 12 листопада, Володимир Зеленський зустрівся з французьким лідером Емманюелем Макроном — президенти обговорили ситуацію на фронті та підбили підсумки багатосторонньої зустрічі в Дубліні.

Сам Макрон наголошував, що Європа повинна самостійно формувати підхід до майбутнього діалогу з Росією. За його словами, європейським країнам спершу слід узгодити спільне бачення миру в Україні та нової системи безпеки, і вже від цього відштовхуватися у форматі переговорів.

Тим часом у Парижі глави МЗС країн G7 домовилися посилити підтримку України напередодні зими та наголосили на потребі узгодити фінансування на наступний рік.

Франція Емманюель Макрон Україна війна в Україні Марін Ле Пен
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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