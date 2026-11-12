Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

У Парижі країни G7 домовились збільшити допомогу Україні напередодні зимового періоду. Міністри закордонних справ країн наголосили, що необхідно узгодити фінансування України на наступний рік.

Про це йдеться у спільній декларації за підсумками зустрічі G7 у Парижі 9–10 листопада, передає Новини.LIVE.

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G7 підтримала припинення ударів по енергетиці та посилення оборони України

За підсумками зустрічі в Парижі 9 та 10 листопада стало відомо, що країни G7 вирішили збільшити матеріальну та фінансову допомогу Україні задля проходження складної зими. Міністри країн також наголосили, що припинення атак на українську енергетику та в Чорному морі — це перший важливий крок у досягненні миру.

Країни G7 підтримали переговори за участі Сполучених Штатів та додали, що європейські представники також мають брати участь у перемовинах, задля безпечного майбутнього:

"Ми знову наголосили на нашій підтримці зусиль, що очолюють США, щодо сприяння встановленню миру шляхом прямих та серйозних переговорів. Ми знову підтвердили важливість забезпечення повного, всеохоплюючого та взаємного припинення вогню", — йдеться в джерелі.

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Представники країн підтвердили, що Європа і надалі має намір допомагати Україні з системами ППО, перехоплювачами, далекобійними засобами та ліцензіями для розширення українського оборонного виробництва.

Вони позитивно оцінили зусилля української сторони з ремонту захисної арки над Чорнобильською АЕС.

"Ми привітали зусилля, спрямовані на те, щоб ремонт нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС залишався пріоритетом міжнародного порядку денного", — йдеться в декларації.

Країни G7 не припиняють тиснути на Росію санкціями, йдеться зокрема про воєнну економіку, тіньові судна, страховики, нафтотрейдери та посередники. Очільники МЗС засудили дії КНДР та Ірану за постачання зброї для Росії:

"Ми засудили надання військової допомоги Росії Північною Кореєю та Іраном, а також постачання Китаєм зброї, військової підготовки та компонентів подвійного призначення, що сприяє продовженню війни. Ми чітко заявили про наш намір продовжувати вживати заходів проти цих країн", — додали вони.

Ми писали, що за словами президента Володимира Зеленського, в Україні наразі складна ситуація з електропостачанням через регулярні атаки Росії на енергетику. Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що країна-партнер надасть українській стороні необхідне енергетичне обладнання.

Новини.LIVE інформували, що лідер Володимир Зеленський повідомив, що європейським партнерам важливо продовжувати тиснути на РФ санкціями. Адже лише так країна-агресор може дійти до реальних кроків для завершення війни.