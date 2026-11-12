Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

В Париже страны G7 договорились увеличить помощь Украине в преддверии зимы. Министры иностранных дел стран подчеркнули, что необходимо согласовать финансирование Украины на следующий год.

Об этом говорится в совместной декларации по итогам встречи G7 в Париже 9–10 ноября, передает Новини.LIVE.

Реклама

G7 поддержала прекращение ударов по энергетике и укрепление обороны Украины

По итогам встречи в Париже 9 и 10 ноября стало известно, что страны G7 решили увеличить материальную и финансовую помощь Украине для преодоления сложной зимы. Министры стран также подчеркнули, что прекращение атак на украинскую энергетику и в Черном море — это первый важный шаг на пути к миру.

Страны G7 поддержали переговоры с участием Соединенных Штатов и добавили, что европейские представители также должны участвовать в переговорах ради безопасного будущего:

"Мы вновь подчеркнули нашу поддержку возглавляемых США усилий по содействию установлению мира путем прямых и серьезных переговоров. Мы вновь подтвердили важность обеспечения полного, всеобъемлющего и взаимного прекращения огня", — говорится в источнике.

Читайте также:

Представители стран подтвердили, что Европа и в дальнейшем намерена помогать Украине с системами ПВО, перехватчиками, дальнобойными средствами и лицензиями для расширения украинского оборонного производства.

Они положительно оценили усилия украинской стороны по ремонту защитной арки над Чернобыльской АЭС.

"Мы приветствовали усилия, направленные на то, чтобы ремонт нового безопасного конфайнмента Чернобыльской АЭС оставался приоритетом международной повестки дня", — говорится в декларации.

Страны G7 не прекращают оказывать давление на Россию с помощью санкций, речь идет, в частности, о военной экономике, теневых судах, страховщиках, нефтетрейдерах и посредниках. Главы МИД осудили действия КНДР и Ирана по поставкам оружия для России:

"Мы осудили оказание военной помощи России Северной Кореей и Ираном, а также поставки Китаем оружия, военной подготовки и компонентов двойного назначения, что способствует продолжению войны. Мы четко заявили о нашем намерении продолжать принимать меры против этих стран", — добавили они.

Мы писали, что, по словам президента Владимира Зеленского, в Украине сейчас сложная ситуация с электроснабжением из-за регулярных атак России на энергетику. Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что страна-партнер предоставит украинской стороне необходимое энергетическое оборудование.

Новини.LIVE сообщали, что лидер Владимир Зеленский заявил, что европейским партнерам важно продолжать оказывать давление на РФ с помощью санкций. Ведь только так страна-агрессор может пойти на реальные шаги для завершения войны.