Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Фото: Reuters

Французские военнослужащие находятся в Украине в рамках миссии по обучению и технической поддержке украинской армии. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что Париж не является соучастником войны против России и не планирует им становиться. По его словам, специалисты выполняют ограниченный объем работ вдали от линии фронта.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

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Чем занимаются французские военные в Украине

Он пояснил, что Франция помогает Украине с подготовкой военнослужащих с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Однако ранее обучение проводилось на территории Франции и Польши, поскольку страны Европейского Союза стремились избежать прямого конфликта с Россией.

"Мы не являемся участниками военных действий в Украине и не намерены ими становиться, но мы поддерживаем украинскую армию и украинское сопротивление", — сказал министр.

Барро также прокомментировал миссию «Воля», о существовании которой ранее сообщило Международное радио Франции (RFI). По данным вещателя, она действует с лета 2026 года.

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"Для народа, который борется за свою независимость, свою свободу и демократию у ворот Европы, борется за нашу безопасность, самое меньшее, что мы можем сделать, это отправить нескольких инструкторов и операторов для технического обслуживания", — отметил глава французского МИД.

Участвуют ли французские военные в боевых действиях

Барро отдельно подчеркнул, что присутствие французских специалистов в Украине не означает проведение военной операции.

"Это ни в коем случае не военная операция. Речь идет об операциях по техническому обслуживанию, проводимых очень далеко от линии фронта и имеющих крайне ограниченный масштаб", — пояснил он.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пообещала продолжить материальную и гуманитарную поддержку Украины, если победит на президентских выборах весной 2027 года. В то же время она заявила, что Франция не имеет возможности увеличить финансовую помощь Киеву.

Также Новини.LIVE писали, что в окружении президента Франции Эммануэля Макрона раскритиковали призывы Ле Пен сократить помощь Украине. Представители Елисейского дворца подчеркнули, что такие решения противоречат интересам Франции. Вместо этого Париж планирует усилить поддержку Киева, в частности поставками систем противовоздушной обороны, средств противодействия дронам и дальнобойного оружия.