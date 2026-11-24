Пошкоджене російське вантажне судно Спарта II у Фінській затоці. Фото: Reuters

Російський суховантаж "Спарта II", який атакували безпілотники у Фінській затоці, відбуксирували до порту Санкт-Петербурга. Про це стало відомо у вівторок, 24 листопада. Усю дорогу рятувальники охолоджували судно, щоб воно не спалахнуло знову.

Про це повідомляє Міністерство транспорту Росії, передають Новини.LIVE.

Реклама

Російський суховантаж "Спарта II" відбуксирували до порту Санкт-Петербурга. Скриншот із відео Мінтранспорту РФ

Що відомо про пошкоджене російське судно "Спарта II"

Пошкоджений суховантаж відбуксирувало аварійно-рятувальне судно "Мурман". Наразі "Спарта II" перебуває на якірній стоянці. Усіх членів екіпажу ще раніше евакуювали на борт рятувального судна "Спасатель Карев".

До порятунку суховантажу залучили додаткові сили.

"На рейді порту Санкт-Петербург суховантаж зустріла група суден із рятувальниками, водолазами та додатковим протипожежним обладнанням", — повідомили у Мінтрансі РФ.

Читайте також:

У російському відомстві також стверджують, що прикордонна охорона Фінляндії подякувала екіпажам рятувальних суден за проведену операцію.

Що буде з російським суховантажем після атаки дронів

Наскільки серйозних пошкоджень зазнала "Спарта II", поки невідомо. Спочатку рятувальники мають остаточно усунути загрозу повторної пожежі.

Лише після цього фахівці зможуть оглянути корпус судна. До обстеження його підводної частини залучать водолазів. Рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що атака на "Спарту II" сталася у суботу, 21 листопада. За даними фінських прикордонників, до удару могли бути причетні українські безпілотники. Пожежа на борту створила загрозу вибухів і затоплення судна.

Також ми інформували про спільну операцію Служби безпеки України та Сил оборони поблизу берегів Лівії. Українські морські дрони затопили російський корвет "Меркурій" із бойовим вертольотом Ка-27 на борту та уразили суховантаж MV ANGARA, який перевозив зброю.