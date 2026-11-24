Повреждённое российское грузовое судно «Спарта II» в Финском заливе. Фото: Reuters

Российский сухогруз "Спарта II", подвергшийся атаке беспилотников в Финском заливе, был отбуксирован в порт Санкт-Петербурга. Об этом стало известно во вторник, 24 ноября. На протяжении всего пути спасатели охлаждали судно, чтобы оно не загорелось снова.

Об этом сообщает Министерство транспорта России, передают Новини.LIVE.

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Российский сухогруз "Спарта II" был отбуксирован в порт Санкт-Петербурга. Скриншот из видео Минтранспорта РФ

Что известно о поврежденном российском судне "Спарта II"

Поврежденный сухогруз отбуксировало аварийно-спасательное судно "Мурман". В настоящее время "Спарта II" находится на якорной стоянке. Все члены экипажа были ранее эвакуированы на борт спасательного судна "Спасатель Карев".

К спасению сухогруза привлекли дополнительные силы.

"На рейде порта Санкт-Петербурга сухогруз встретила группа судов со спасателями, водолазами и дополнительным противопожарным оборудованием", — сообщили в Минтрансе РФ.

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В российском ведомстве также утверждают, что пограничная служба Финляндии поблагодарила экипажи спасательных судов за проведенную операцию.

Что будет с российским сухогрузом после атаки дронов

Насколько серьезные повреждения получила "Спарта II", пока неизвестно. Сначала спасатели должны окончательно устранить угрозу повторного возгорания.

Только после этого специалисты смогут осмотреть корпус судна. К обследованию его подводной части привлекут водолазов. Спасательные работы продолжаются.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что атака на "Спарту II" произошла в субботу, 21 ноября. По данным финских пограничников, к удару могли быть причастны украинские беспилотники. Пожар на борту создал угрозу взрывов и затопления судна.

Также мы сообщали о совместной операции Службы безопасности Украины и Сил обороны у берегов Ливии. Украинские морские дроны потопили российский корвет "Меркурий" с боевым вертолетом Ка-27 на борту и поразили сухогруз MV ANGARA, который перевозил оружие.