Найкращий шанс з 2022 року: ISW про перехоплення ініціативи ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський, Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-майор Михайло Драпатій та міністр оборони України Євгеній Хмара розмовляють під час відвідування військовослужбовців. Фото: Офіс Президента України

Україна отримала найсприятливішу з грудня 2022 року нагоду перехопити стратегічну ініціативу на фронті. Протягом 2026 року ЗСУ уже звільнили понад тисячу квадратних кілометрів, тоді як російські війська просуваються зі швидкістю пішої ходи. Проте і цей шанс Захід ризикує втратити, як попереджають аналітики.

Зокрема про це йдеться у аналітиків Інституту вивчення війни ISW, передає Новини.LIVE.

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Провал наступу РФ та здобутки ЗСУ на полі бою

Завдяки контрнаступальним діям Україна змогла деокупувати щонайменше 1,046 тисячі квадратних кілометрів власної території. Натомість чистий територіальний здобуток російських сил від початку 2026 року виявився мізерним — усього близько 100 квадратних кілометрів.

За оцінками експертів, масштабний літній наступ окупантів зазнав краху, а поточна осіння кампанія, найімовірніше, теж матиме такий результат. Наразі Росія дуже далека від втілення планів Володимира Путіна про захоплення всієї території Донецької області, він не зміг реалізувати жодної із задекларованих цілей війни.

Таких результатів у 2026 році Україна досягла завдяки розширенню оборонного виробництва, глибинним трансформаціям у війську та системним далекобійним ударам. Окрему загрозу для російського оборонно-промислового комплексу становить стрімкий розвиток української балістики.

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Паливна криза та економічний удар по Москві

Системні удари вглиб території Росії разом із дією західних санкцій завдали колосальної шкоди ворожій економіці. З ладу виведено щонайменше 30% усіх нафтопереробних потужностей РФ, що спровокувало гострий дефіцит пального всередині країни. Аби компенсувати втрати, Москва змушена йти на додаткові витрати та закуповувати вже перероблене паливо в Індії.

На тлі стрімкого падіння доходів від експорту енергоносіїв російське Міністерство фінансів було змушене оголосити про збільшення обсягів закупівлі іноземної валюти та золота в період з 7 жовтня до 6 листопада 2026 року. Намагаючись вирватися з-під цього тиску, Кремль розгорнув масштабну когнітивну війну.

Росія пропонує світовим ринкам невеликі партії дизельного пального, вимагаючи натомість послаблення режиму санкцій.

"Кремль, на відміну від США та інших партнерів України, усвідомлює, що Росія є критично вразливою до ініціативи, темпу та тривалого тиску. Кремль уважно стежить за утриманням ініціативи Україною та її партнерами і прагне стримати та зірвати її за будь-яку ціну", — наголошують фахівці Інституту вивчення війни.

Росія почала тероризувати тил України та веде гібридну війну в Європі

Щоб перекрити власні поразки на фронті, агресор посилив кампанію стратегічних бомбардувань у 2026 році. Використовуючи реактивні дрони та балістичні ракети, Росія намагається посіяти недовіру до української влади та викликати максимальний терор серед цивільного населення. Цілодобові удари спрямовані переважно на мости та поштові хаби. Мета Кремля у тому, щоб перетворити великі міста на непридатні для життя зони, ізолювати Україну від європейських логістичних маршрутів та створити перед ЗСУ вибір — захищати тилові міста чи підтримувати лінію фронту.

Паралельно розгортається масштабна гібридна війна проти країн НАТО. На території Європи фіксуються вбивства, підпали, диверсії та вторгнення безпілотників і ракет у повітряний простір. Таким чином Москва намагається нейтралізувати Альянс і змусити європейський ОПК обирати між власною обороноздатністю та військовою допомогою Києву.

Європа відстає від темпів розвитку технологій для війни

Аби не допустити масштабування та затягування війни, західним державам радять ретельно засвоїти уроки осені 2022 року. Експерти вважають, що зараз необхідно негайно масштабувати системи протидії російським реактивним безпілотникам.

По-друге, слід посилити санкційний тиск на енергетичний сектор РФ, продовжуючи підтримувати право України на далекобійні удари. Такоє Європа має розробити ефективні механізми стримування російських гібридних атак на власній території. Останнім, але не менш важливим кроком є зміна підходу до виділення кредиту від Європейського Союзу. Замість практики поступового дозування допомоги, українське командування має отримати весь необхідний ресурс одразу, що дозволить планувати послідовні військові операції на весь наступний рік.

Новини.LIVE інформували, що західні партнери обговорюють деталі великого мирного плану, який пропонує зупинити війну замороженням лінії фронту в обмін на фактичні територіальні поступки з боку Києва. За задумом розробників, цей сценарій передбачає поступове скасування санкцій на Москву, поновлення енергетичної торгівлі, масштабні фінансові вливання у відбудову України та надання їй оборонних гарантій.

Водночас в американському керівництві мають іншу думку і наголошують, що бойові дії вперлися в критичний глухий кут. За оцінкою Марко Рубіо, у сторін залишається варіант виходити на переговори або готуватися до тривалої виснажливої війни.

Водночас офіційний Київ сигналізує про готовність зафіксувати фронт за нинішньою межею та сісти за стіл переговорів, але виключно за умови взаємної зупинки вогню з боку Москви.

На полі бою Сили оборони провели дві успішні локальні наступальні операції. Військові не лише вибили противника з частини захоплених територій, а й зуміли закріпитися на стратегічно важливих висотах, суттєво покращивши власне тактичне становище.

Щодо втрат, за вересневими підрахунками Альянсу, російська армія втратила більш ніж 50 тисячами військових убитими та пораненими, з яких незворотні втрати сягають до 28 тисяч осіб. Натомість українські війська за той самий місяць втратили приблизно 5 тисяч захисників.

Про енергетичні домовленості Трампа з Кремлем українську сторону ніхто заздалегідь не сповіщав. Володимир Зеленський сказав, що дізнався про них постфактум зі звичайного допису в соцмережі Truth Social. Водночас глава держави визнав, що Вашингтон уже попередив наше військове командування про відчутні ризики, якщо атаки по російських нафтопереробних заводах триватимуть. Американці можуть повністю перекрити передачу розвідувальних даних.