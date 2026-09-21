Зеленський: Україна готова до припинення вогню без умов

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Україна готова зупинити бойові дії на нинішній лінії зіткнення та перейти до дипломатичного врегулювання, якщо Росія погодиться на припинення вогню. Президент Володимир Зеленський заявив, що для цього також необхідні гарантії безпеки для України.

Про це він сказав в інтерв’ю CBC News, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський заявив про готовність до припинення вогню

Зеленський заявив, що Україна готова до такого сценарію за умови згоди Росії на припинення вогню.

"Якщо росіяни готові до припинення вогню — так, без умов, просто припинення вогню і переговори", — заявив президент.

Він наголосив, що після зупинки бойових дій сторони можуть перейти до переговорів за участю міжнародних партнерів та їхньої медіації.

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"Так, ми готові до цього. Ми сказали про це. Якщо росіяни готові зупинитися на боєзоні", — зазначив Зеленський.

Україна очікує гарантій безпеки

За словами президента, одним із ключових елементів такого сценарію мають стати гарантії безпеки для України.

Зеленський також зазначив, що після припинення вогню сторони можуть продовжити обговорення спірних питань дипломатичним шляхом. Водночас він назвав продовження бойових дій замість переговорів поганим сценарієм.

"Зупиніться на боєзоні і розмовляйте", — сказав президент.

Що відомо про переговори

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з Володимиром Путіним заради наближення миру. Президент зазначив, що така зустріч не була б для нього приємною, однак він готовий на неї заради досягнення миру.

Також Новини.LIVE писав, що Україна підготувала дипломатичні пропозиції щодо завершення війни. За словами Зеленського, йдеться, зокрема, про гарантії безпеки та недопущення нових російських вторгнень. Київ готовий обговорити ці пропозиції з партнерами під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.