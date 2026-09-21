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Зеленский: Украина готова прекратить огонь и перейти к переговорам

Ua ru
21 сентября 2026 21:00
Зеленский: Украина готова к прекращению огня без условий
Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Украина готова прекратить боевые действия на нынешней линии соприкосновения и перейти к дипломатическому урегулированию, если Россия согласится на прекращение огня. Президент Владимир Зеленский заявил, что для этого также необходимы гарантии безопасности для Украины.

Об этом он сказал в интервью CBC News, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский заявил о готовности к прекращению огня

Зеленский заявил, что Украина готова к такому сценарию при условии согласия России на прекращение огня.

"Если россияне готовы к прекращению огня — да, без условий, просто прекращение огня и переговоры", — заявил президент.

Он подчеркнул, что после прекращения боевых действий стороны могут перейти к переговорам с участием международных партнеров и при их посредничестве.

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"Да, мы готовы к этому. Мы об этом говорили. Если россияне готовы остановиться на линии соприкосновения", — отметил Зеленский.

Украина ожидает гарантий безопасности

По словам президента, одним из ключевых элементов такого сценария должны стать гарантии безопасности для Украины.

Зеленский также отметил, что после прекращения огня стороны могут продолжить обсуждение спорных вопросов дипломатическим путем. В то же время он назвал продолжение боевых действий вместо переговоров плохим сценарием.

«Остановитесь на линии фронта и ведите переговоры», — сказал президент.

Что известно о переговорах

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным ради приближения мира. Президент отметил, что такая встреча не была бы для него приятной, однако он готов на нее ради достижения мира.

Также Новини.LIVE писал, что Украина подготовила дипломатические предложения по завершению войны. По словам Зеленского, речь идет, в частности, о гарантиях безопасности и недопущении новых российских вторжений. Киев готов обсудить эти предложения с партнерами во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры война в Украине боевые действия
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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