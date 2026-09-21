Зеленский: готов встретиться с Путиным ради мира

Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным ради приближения мира. По словам главы государства, такая встреча не доставит ему удовольствия, однако он готов на неё ради достижения мира.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Президент объяснил цель возможной встречи

"Сидеть напротив Путина — это будет не лучший день в моей жизни. Но я сделаю это ради приближения мира", — заявил Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, 21 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости завершения войны России против Украины и призвал к шагам по деэскалации. По его словам, Киев уже подготовил дипломатические предложения по прекращению войны, гарантиям безопасности и недопущению новых российских вторжений.

Как сообщали Новини.LIVE, 21 сентября вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил, что президент Дональд Трамп в ближайшие дни встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. По его словам, он ожидает, что переговоры позволят добиться прогресса, однако завершение российско-украинской войны остается сложной задачей.