Зеленський: готовий зустрітися з Путіним заради миру

Володимир Зеленський. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з Володимиром Путіним заради наближення миру. За словами глави держави, така зустріч не буде для нього приємною, однак він готовий на неї заради досягнення миру.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Президент пояснив мету можливої зустрічі

"Сидіти навпроти Путіна — це буде не найкращий день у моєму житті. Але я зроблю це заради наближення миру", — заявив Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, 21 вересня президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність завершення війни Росії проти України та закликав до кроків із деескалації. За його словами, Київ уже підготував дипломатичні пропозиції щодо завершення війни, гарантій безпеки та недопущення нових російських вторгнень.

Як повідомляли Новини.LIVE, 21 вересня віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що президент Дональд Трамп найближчими днями зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. За його словами, він очікує, що переговори дозволять досягти прогресу, однак завершення російсько-української війни залишається складним завданням.