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Головна Новини дня Зеленський: Україна провела дві успішні наступальні операції

Зеленський: Україна провела дві успішні наступальні операції

Ua ru
4 жовтня 2026 17:43
Зеленський заявив про дві успішні наступальні операції України та деокупацію територій
Термінова новина. Ілюстрація: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня під час брифінгу в Києві заявив, що Сили оборони України провели дві успішні наступальні операції. За його словами, військовим вдалося не лише деокупувати українську територію, а й покращити тактичне положення, встановити контроль над важливими висотами та позиціями.

Передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Зеленський про ситуацію на фронті

Новина доповнюється...

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Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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