Зеленський заявив про дві успішні наступальні операції України та деокупацію територій

Зеленський: Україна провела дві успішні наступальні операції
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4 жовтня 2026 17:43
Термінова новина. Ілюстрація: Новини.LIVE
Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня під час брифінгу в Києві заявив, що Сили оборони України провели дві успішні наступальні операції. За його словами, військовим вдалося не лише деокупувати українську територію, а й покращити тактичне положення, встановити контроль над важливими висотами та позиціями.
Передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.
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Зеленський про ситуацію на фронті
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