Зеленський заявив про дві успішні наступальні операції України та деокупацію територій

Термінова новина. Ілюстрація: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня під час брифінгу в Києві заявив, що Сили оборони України провели дві успішні наступальні операції. За його словами, військовим вдалося не лише деокупувати українську територію, а й покращити тактичне положення, встановити контроль над важливими висотами та позиціями.

Передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Зеленський про ситуацію на фронті

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