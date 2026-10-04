Зеленский заявил о двух успешных наступательных операциях Украины и деоккупации территорий

Срочная новость. Иллюстрация: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября во время брифинга в Киеве заявил, что Силы обороны Украины провели две успешные наступательные операции. По его словам, военным удалось не только деоккупировать украинскую территорию, но и улучшить тактическое положение, установить контроль над важными высотами и позициями.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Зеленский о ситуации на фронте

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